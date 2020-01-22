aA
Ректором Вильнюсского университета избран декан Исторического факультета Римвидас Петраускас, подтвердил BNS пресс-секретарь университета Эрвинас Спудис.
В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. В целом в конкурсе на пост главы старейшей высшей школы Литвы участвовали шесть кандидатов.
На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.
TOP новостей
Президент Литвы надеется на решительность лидеров ЕС в ответе на угрозы со стороны России (51)
Президент Литвы Гитанас Науседа надеется на...
Литовская оппозиция инициирует вотум недоверия Розовой: и это еще не все (63)
Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета...
Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (85)
2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...
Зима не перестает удивлять: в Вильнюсе гремел гром, шел град и снег, а сейчас светит солнце
Еще вчера прогнозы синоптиков казались как минимум...
Депутаты услышали водителей, предложены поправки: о мобильных радарах в Литве будут предупреждать (15)
Председатель парламентского Комитета нацбезопасности...