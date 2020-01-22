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Ректором Вильнюсского университета избран декан Исторического факультета Римвидас Петраускас, подтвердил BNS пресс-секретарь университета Эрвинас Спудис.
Rimvydas Petrauskas
Rimvydas Petrauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду Совет университета утвердил его на пост ректора с пятилетним сроком полномочий. В целом в конкурсе на пост главы старейшей высшей школы Литвы участвовали шесть кандидатов.

На этом посту Р. Петраускас сменит руководившего университетом пять лет Артураса Жукаускаса.

ru.DELFI.lt
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