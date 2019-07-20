На втором месте в рейтинге остался правящий "Союз крестьян и зеленых Литвы".
По сравнению с июнем, рейтинги обеих партий снизились, но в рамках арифметической погрешности. За консерваторов в июле обещали голосовать 15,5% респондентов, за "крестьян" – 12,2%.
На третье место с четвёртого поднялась Партия труда (8,1%), на четвёртом месте– Социал-демократическая партия (7,1%), на пятом – "Порядок и справедливость" (5,7%).
Далее в списке – основанная членом Сейма Аушрине Армонайте Партия свободы (2,8%), Социал-демократическая трудовая партия (2,6%), Движение либералов (2,6%), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (2,4%) и Партия центра (1,2%).
Почти четверть – 24,8 % – опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать.
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опрос населения проводил 5 – 13 июля.
Был опрошен 1021 человек.
Новейшие рейтинги: Науседа по популярности напоминает Адамкуса в 1998 году
Список наиболее положительно оцениваемых литовских...
Карбаускис о риторике Сквернялиса: эти высказывания ничего общего с реальностью не имеют
Лидер Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас...
Рейтинг партий: пока двое дерутся, третий выигрывает Обнародован рейтинг Партии свободы (12)
Самой популярной политической силой в Литве является...
Науседа назначил Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы (4)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил...
Президент Литвы: министрами должны остаться Кароблис, Шапока, Синкявичюс, Линкявичюс (10)
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает оставить в...
TOP новостей
Этот курорт – единственный на всю Литву: в радиусе нескольких километров можно найти все мыслимые развлечения (6)
В Литве есть такие уголки, о которых мы даже не знаем....
Реальность бесплатных виз в Калининград: после 4-х часов в очереди рекомендовали возвращаться назад (105)
Длинные очереди для отправляющихся в Калининград – не...
"Ну снимет снайпер — и что дальше?!": особенности избирательной кампании прямо на линии фронта в Донбассе (84)
15 июля в Донбассе был "заминирован" и блокирован самый...
Драма гонок на 1006 км продолжается: лидеры летят один за другим
На оборудованной рядом с Палангой гоночной трассе уже в...