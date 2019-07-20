Самой популярной политической силой в Литве является оппозиционная партия "Союз отечества – христианские демократы Литвы", показывают результаты обнародованного изданием Lietuvos rytas опроса, проведенного организацией Vilmorus.
Ramūnas Karbauskis ir Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

На втором месте в рейтинге остался правящий "Союз крестьян и зеленых Литвы".

По сравнению с июнем, рейтинги обеих партий снизились, но в рамках арифметической погрешности. За консерваторов в июле обещали голосовать 15,5% респондентов, за "крестьян" – 12,2%.

На третье место с четвёртого поднялась Партия труда (8,1%), на четвёртом месте– Социал-демократическая партия (7,1%), на пятом – "Порядок и справедливость" (5,7%).

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Далее в списке – основанная членом Сейма Аушрине Армонайте Партия свободы (2,8%), Социал-демократическая трудовая партия (2,6%), Движение либералов (2,6%), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (2,4%) и Партия центра (1,2%).

Почти четверть – 24,8 % – опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опрос населения проводил 5 – 13 июля.

Был опрошен 1021 человек.

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