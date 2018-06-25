Рейтинг Движения либералов Литвы обвалился

Опрос, результаты которого были опубликованы в газете Lietuvos rytas в субботу, показывает, что за партию, чьё дело недавно принялся рассматривать суд, теперь проголосовали бы всего 3,2% намеревающихся голосовать на выборах или 2% всех участников опроса.

"Это очень маленькая цифра, шокирующе маленькая. Впервые оказалась на последнем месте среди парламентских партий. Самый низкий за последние годы и рекордно падающий рейтинг", - отметил агентству BNS Владас Гайдис, директор Vilmorus.

Рейтинг Движения либералов падает несколько месяцев подряд. Месяц назад за эту партию готовы были голосовать 3,8% населения, а за месяц до того - 4,7%.

В.Гайдис считает, что на падение рейтинга повлияли справки Департамента госбезопасности, а также начатый судебный процесс.

7 июня Вильнюсский окружной суд провёл первое заседание по делу MG Baltic и политической коррупции.

В этом деле обвинения предъявлены трём юридическим и пяти физическим лицам: Партии труда и Движению либералов, концерну MG Baltic, а также бывшим лидерам либералов и "трудовиков" Элигиюсу Масюлису, Витаутасу Гапшису, бывшему парламентарию либералу Шарунасу Густайнису, члену Сейма Гинтарасу Степонавичюсу и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису.

Партия труда подозревается во взяточничестве и торговле влиянием, Движение либералов - во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблениях, в то время как MG Baltic подозревается в подкупе и в оказании воздействия на партии.

Опрос населения проводился 8-17 июня.