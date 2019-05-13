Несмотря на то, что большинство проголосовавших поддержало предлагаемое положение Конституции Литвы, референдум о сокращении количества членов Сейма с 141 до 121 не состоялся.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, в воскресенье в проведённом референдуме о поправках к статье 55 Конституции Литвы участвовали 47% избирателей, а для того, чтобы референдум состоялся, было необходимо не менее 50% избирателей.

Предлагаемое положение о количестве членов Сейма поддержало большинство - около 75% проголосовавших на референдуме.

Количество членов Сейма Литвы могло быть уменьшено, если при наличии активности избирателей не менее 50% за это высказались бы более половины участвовавших в выборах, но не менее трети всех избирателей, т.е. 824 135 избирателей.

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На инициированном правящими "крестьянами" референдуме предлагалось в Конституции установить 121 место в парламенте вместо 141.

Инициатор этого предложения, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис в том, что референдум не состоялся, винит консерваторов.

"Это показывает, что консерваторы, призывая своих избирателей не брать бюллетени, просто повели себя противно. Поскольку они пять лет назад предлагали в Сейме, что нужно уменьшать количество членов Сейма, они теперь об этом категорически забыли", – сказал Р.Карбаускис.

"Ситуация такая – 80% жителей Литвы заявили, что нужно уменьшать, они сделали так, что не составляет 50% участвовавших и в таком случае принимают всю политическую ответственность, что сорвали референдум, на котором народ явно бы поддержал решение уменьшить количество членов Сейма до 121", – заявил Р.Карбаускис.

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