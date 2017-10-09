"Это будут учения иного плана. Если прежде фокусировались на сценарии инвазии, которые начинаются с "зеленых человечков", танков и т.п., то на этот раз мы хотим сконцентрировать внимание на развитии – на серой зоне, которую русские создают в регионе. Какие методы, средства, к примеру, коррупция, информационная, кибернетическая война, используются для того, чтобы создать хаос и уязвимость в демократической стране, еще до наступления реальной угрозы", – сказал во время визита в Вильнюс директор Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

С 2014 г. Карпентер был заместителем госсекретаря США по обороне, который отвечал за вопросы Украины, России, Евразии, и не одобрял большую часть решений администрации тогдашнего президента США Барака Обамы в связи со смягчением отношений с Москвой.

По словам Карпентера, в марте во время учений будет представлен реалистический сценарий. Он начнется с зачатков кризиса, напряжение будет накаляться, а в основе развития конфликта будут реальные события и возможные операции, учения могут завершиться появлением "зеленых человечков" – особенно, если участники учений позволят ситуации достичь такого критического рубежа.

"Мы оценим действия, которые будут предпринимать участники учений и так сможем выявить наши слабые места, недостатки, сможем лучше подготовиться к решениям, которые в случае подобного кризиса должны принимать те, кто принимает политические решения", – сказал Карпентер.

По его словам, участников учений разделят на несколько групп, а сами учения будут проходить несколько дней. Первый день будет посвящен новому ведомству – создаваемой правительством комиссии по нацбезопасности и ее экспертам, на следующий день справиться с кризисом будут пытаться члены парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

"В учениях примут участие реальные люди, реальные эксперты и политики, они обсудят каждый пункт сценарии: какие действия, когда и почему будут предпринимать? Как обеспечат поддержание связи, что будут делать другие ведомства? Об этих факторах надо подумать заранее, а мы хотим, чтобы сценарий был реалистическим. Конечно, мы не хотим создавать ненужное напряжение и приводить явные связи, намеки на, к примеру, совпадающие случаи коррупции в сценарии и в реальной жизни", – сказал эксперт.

По его мнению, в ходе таких учений можно опираться на примеры, которые со стороны могут показаться словно из триллера, но на самом деле они будут реальными.

К примеру, при помощи примера третьей страны, которая настраивает местных радикалов, можно вспомнить помощь России крайне правой партии "Альтернатива для Германии", которая хорошо показала себя на парламентских выборах.

В настоящее время, по словам собеседника, еще не разработан сценарий учений – он может быть представлен не раньше января. Однако уже сейчас можно надеяться на появление легенды учений, в которой заочно будет упоминаться Россия и ее влияние и действия.

"Наша цель простая: укреплять устойчивость, найти практическое решение проблем. Именно поэтому во время этих учений будут работать с политиками – их нужно просвещать. Конечно, некоторые уже сейчас просвещены, например, Раса, никак не могу произнести ее фамилию (Раса Юкнявичене) – мы надеемся на их проницательность, ведь мы хотим не только их собрать и поговорить, но и найти конкретные решения.

Мы создадим сложные условия, а в ходе учений не будет легких решений, будут и вызовы, нужно будет искать нетрадиционные решения. Ведь вызовы будут не перед отдельными политиками, которые смогут блеснуть, но и перед самой системой – как она действует, какие перемены нужны, если сделать предположение, что Литва, как и любая другая страна может быть уязвима?", – прибавил Карпентер, который подчеркнул, что цель сложного сценария, в рамках которого может промелькнуть и тень коррупции - не очернение Литвы или вызов истерики – такие угрозы актуальны и в самих США.