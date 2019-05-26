"Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими ведомствами достигнуть цели, чтобы в Литве стало лучше, чтобы лучше себя чувствовал каждый человек, чтобы было больше уважения, меньше насмешек, чтобы мирно сосуществовали и стар и млад. Хочу, чтобы не осталось термина провинция, поскольку в этой небольшой стране достойно могут жить все люди, поскольку все мы этого достойны. Мы - государство, которое добилось очень многого, я надеюсь, что мы пойдем вперед. Еще раз благодарю людей, мою команду и семью. Мы добились результата, это конец пути", – сказал Науседа.
"Я вижу, что люди поверили. Так что сейчас самое плохое, что может произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - сказал он.
"По своим человеческим качествам я отличаюсь от президента Дали Грибаускайте", – подчеркнул Науседа. Он сказал, что в данный момент не может отвечать на звонки.
"Неудобно это признавать, но телефон не со мной, неудобно, может, люди меня поздравляют, а я не могу ответить", – сказал Науседа.
Он сказал, что уже начал праздновать победу и будет праздновать весело в кругу друзей и единомышленников. Он признал, что танцевать не будет, поскольку это не самая сильная его сторона.
"Я заслужил отдых после этих напряженных баталий, хочу общаться и благодарить всех и каждого в этой карусели испытаний, поскольку без команды нельзя было бы достичь и сотой части этого", – сказал Науседа.
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