Хотя формально оно по сравнению с нынешним годом увеличивается более чем на 12 млн. евро, представитель департамента говорит, что реальное увеличение финансирования составляет 2,2 млн. евро.

"Реально наш бюджет должен увеличиться на 2,2 млн. евро и почти вся сумма пойдет на инвестиционные проекты, которые мы детализировать не будем. Потребность с нашей стороны была сформулирована больше", - сказала глава Отдела стратегической коммуникации ДГБ Аурелия Каткувене.

В соответствии с проектом бюджета следующего года, ДГБ намечается выделить 38 млн. 219 тыс. евро. На этот год департамент получил 26 млн. 87 тыс. евро.

Самая большая сумма, запланированная для ДГБ дополнительно - 9 млн. 885 тыс. евро - пойдет на затянувшееся не на один год строительство здания ДГБ в Вильнюсе. Поэтому, по словам А. Каткувене, реально в деятельности ведомства эти деньги использованы не будут.

Однако департамент получит дополнительно 700 тыс. евро на финансирование 25 новых штатных единиц. В общей сложности на зарплаты разведчиков и других сотрудников выделено 13,7 млн. евро.

Новый комплекс ДГБ открыт в этом году. Общая проектная стоимость комплекса зданий составляет 80,5 млн. евро. До начала этого года инвестировано чуть более 53 млн. евро.