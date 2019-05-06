"Мы уже комментировали это абсурдное решение, но, к сожалению, нас не услышали. Мы не удивимся, если инициаторы очередного запрета ещё вспомнят Г.Лепса и, думаем, не один раз", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте посольства России в Литве.

Запрет на въезд в Литву российскому артисту Григорию Лепсу – очередной шаг властей страны, который лоббировался теми, кому развитие двусторонних отношений между Россией и Литвой кажется невыгодным, неинтересным и ненужным, — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Это очередной шаг властей страны, как мы понимаем, который лоббировался теми, кому развитие двусторонних отношений кажется не выгодным, неинтересным и ненужным", — сказала М.Захарова.

Что послужило причиной такого решения, по словам представителя МИД РФ, анализировать "практически невозможно".

"Все версии, которые назывались, хотя есть четкое понимание того, что это далеко от объективности, даже эти две версии не выдерживают никакой критики. Соответственно говорить о позиции, которая была бы подкреплена либо фактами, либо объективными оценками, не приходится. А вот в политику неналаживания связей с Россией, их усугубления, это как раз в полной мере укладывается", — сказала она.

Литва говорит, что запретила исполнителю приезжать в страну после консультаций с союзниками по поводу предполагаемых его связей с криминальным миром.

По данным Казначейского департамента США, который применил санкции в отношении Г. Лепса в 2013 году, он, якобы, передавал деньги Владиславу Леонтьеву, одному из лидеров европейского и азиатского преступного объединения "Братский круг".

Певец был включён в черный список Литвы на основании вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского", который позволяет применять санкции против иностранцев, вовлечённых в коррупцию, отмывание денег или нарушения прав человека.

Г. Лепс в последний раз выступал с концертом в Литве в марте этого года.