"Пока нет никакого решения, мы слышали уже не одно громкое заявление со стороны Беларуси, направленное в первую очередь на внутреннюю политику. Если с их стороны будут такие шаги – будет адекватный ответ. В любом случае подобные решения в первую очередь бьют и сказываются на экономике самой Беларуси и ее жителях", – сказал журналистам Сквернялис.
Он указал, каким может быть ответ Беларуси.
"В таком случае и белорусские тягачи не смогут попасть ни в Литву, ни в Польшу. Видимо, это стало бы еще одним серьезным ударом по экономике страны. Я не думаю, что это будет сделано, но если будет, ответ будет адекватным", – сказал премьер.
Он заметил, что на разные секторы эти решения окажут разное влияние, но это не будет для нас "очень серьезным ударом".
Сквернялис сказал, что, возможно, цель таких заявлений - воздействие на белорусов.
"Им хотят показать, что враг за границей, что самый большой враг - сосед, так белорусскому обществу вешают лапшу о мнимых врагах", – сказал глава правительства.
Он напомнил о высказанной прежде позиции Литвы в вопросе Беларуси – в этой стране должны состоятся демократические выборы.
Лукашенко в четверг вечером заявил, что закрывает границы с Западом и усиливает контроль на границе с Украиной. Кроме того, он заявил, что пошлет "половину армии" на укрепление западных границ. Глава Литовской службы охраны госграницы Рустам Любаев в пятницу утром сказал, что движение через границу с Беларусью проводит в прежнем режиме.
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