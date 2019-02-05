Китайский шпионаж среди угроз национальной безопасности Литвы упомянут впервые.
"С ростом экономических и политических амбиций Китая на Западе, деятельность китайских служб разведки и безопасности становится все более агрессивной не только в других странах НАТО и ЕС, но и в Литве", – говорится в оценке угроз нацбезопасности.
Ежегодный отчет опубликовали два литовских разведывательных ведомства - Департамент госбезопасности (ДГБ) и военная разведка – Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны.
Как говорится в отчете, в Литве действуют две китайские разведслужбы – Министерство госбезопасности и Директорат военной разведки.
Китайская разведка стремится к тому, чтобы Литва не поддерживала независимость Тибета и Тайваня, и не поднимала эти вопросы на международном уровне, говорится в отчете.
По данным литовских ведомств, Китай также интересуется внутренней и внешней политикой Литвы, экономикой, оборонным сектором, доступной литовским гражданам информацией о международных проектах сотрудничества различных стран с Китаем, планами на будущее.
"Через граждан Литвы китайская разведка может стремиться получить не публичную и засекреченную информацию не только о литовских ведомствах, но и о ведомствах ЕС и НАТО", – говорится в документе.
В отчете утверждается, что китайская разведка ищет подходящие для нее мишени – лиц, обладающих полномочиями принимать решения, а также прочих лиц, симпатизирующих Китаю и обладающих политическими рычагами, стремятся воздействовать на них подарками, бесплатными поездками в Китай, оплачивает организуемое там обучение.
"Литовских граждан вербуют оплачиваемыми китайскими разведчиками поездками в Китай", – поясняется в отчете.
Литовские ведомства прогнозируют, что в долгосрочной перспективе разведывательная деятельность Китая в Литве будет расширяться.
Как и в прежние годы, в отчете 2019 года в основном говорится о шпионаже, осуществляемом Россией и Беларусью.
Китай - вторая по величине экономика мира после США. Двухсторонние связи Литвы и Китая не очень интенсивны, в данный момент в основном обсуждаются возможности китайских инвестиций в Клайпедском порту.
В последние месяцы в Литве и в других странах также идет речь о возможных связях китайской телекоммуникационной компании Huawei с китайской разведкой. В отчете литовской разведки эта компания не упоминается.
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