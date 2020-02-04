Разведка: импорт СПГ из России через Клайпеду создает риск энергонезависимости Литвы

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

"Крупнейший риск энергетической безопасности Литвы создает стремление России сохранить энергетическое доминирование на рынках Балтийских стран", – говорится в отчете.

"С начала 2019 года в рынок СПГ Литвы пытается влиться российская компания "Новатэк", которая вместе с "Газпромбанком" эксплуатирует терминал СПГ в Высоцке", – говорится в документе.

По мнению разведслужб, приоритетная сфера компании – поставки СПГ в Балтийских странах через Клайпедский терминал по самой низкой рыночной цене.

"Новатек" мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий. Поэтому "Новатэк" заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран", – утверждает в отчете.

Разведка отмечает, что хотя "Новатэк" представляется частной и одной из самых прозрачных компаний России, "нет сомнений в том, что ее стратегия и цели деятельности согласуются с высшими представителями властей России".

В документе говорится, что один из акционеров "Новотэка" – российский олигарх Геннадий Тимченко. В отношении его Казначейский департамент США применяет санкции, он сам, согласно отчету, принадлежит к кругу лиц, близких к президенту Владимиру Путину, кроме того, часть акций "Новатэка" принадлежит российскому госконцернту "Газпрому".

Новейший груз "Новатэка" прибыл в Клайпеду в конце января.

По данным оператора терминала СПГ - компании Klaipedos nafta, в прошлом году рыночная доля этой российской компании составила 13% импортируемого объема газа.

Терминал СПГ в Клайпеде оборудован в 2014 году с целью прекращения монополии российского концерна "Газпром" на поставки газа в Балтийские страны.

Согласно отчету разведки, "Газпром", утративший позиции на литовском рынке, должен был приспособиться к новым условиям: предложить газ на более выгодных условиях, избегать ценовых манипуляций, заключать более гибкие сделки и искать иные способы сохранения своего влияния.

Разведка отмечает, что в прошлом году "Газпром" избегал оказывать прямое влияние или прибегать к агрессивным мерам, однако укрепил деятельность через лояльных посредников – предпринимателей, имеющих связи с "Газпромом" и участвующих в схеме торговле газом "Газпрома" через компании, зарегистрированные в Литве и за границей.

В оценке угроз также говорится, что в 2019 году позиции в Балтийских странах также пытался укрепить и российская группа энергокомпаний "Интер РАО ЕЭС".

Разведчики считают, что для нее "актуально не только сохранение торговли электроэнергией на рынках, но и влияние на решения по стратегически важному проекту синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы".

"Интер РАО ЕЭС" (англ. Inter RAO UES) заинтересована в сохранении и повышении объемов торговли электроэнергией в регионе, поэтому ее представителям важно, чтобы Балтийские страны не ограничивали импорт электроэнергии из третьих стран. Стремясь к благоприятным для нее решениям, представители группы компаний пытались завязать связи с представителями ведомств Евросоюза и надеялись получить их благосклонность", – говорится в анализе угроз.