Эксперты считают, что вероятность выхода без соглашения составляют 33%. Такую вероятность агентство BNS подсчитало по результатам опроса семи дипломатов, служащих и различных ведомств и политологов, которые пристально следят за ходом переговоров.
Агентство BNS представляет три основных риска для Литвы при жестком Brexit'е:
Литовцы Великобритании
Сейчас проживающие постоянно в этой стране граждане Литвы пользуются теми же гарантиями, как и британцы, но после выхода литовцы станут гражданами третьих стран. Это позволит сократить пособия, ввести требование трудоустройства на определенный период, высылать судимых лиц. Британское правительство может попытаться "снять сливки" с эмигрантского котла, – оставить экономически активных людей, а остальным лишь создать плохие условия. В длительной перспективе британцы могут предусмотреть различные правила для граждан стран Западной и Восточной Европы, создать лучшие условия для граждан таких стран, как Франция или Испания, чтобы последние сохранили права проживающих там британцев.
Препятствия для бизнеса
С препятствиями столкнутся бизнесмены, экспортирующие в Великобританию и импортирующие товары из нее. По причине таможенных пошлин товары могут подорожать, а по причине проверок – увеличится срок доставки товаров. Риски видит и литовская ассоциация автоперевозчиков Linava, проблемы могут возникнуть у экспортирующей мебель группы Narbutas. У литовской таможни появится дополнительная нагрузка, сейчас слышны различные мнения о том, готова ли она к этому. На торговлю могут повлиять колебания курса фунта – если он упадет, то импорт в Великобританию подорожает, сократится покупательная способность британцев. Вероятно и вторичное влияние – Brexit замедлит рост экономики этой страны, которая является одним из рынков экспорта Литвы.
Геополитика
Жесткий развод без соглашения может на длительное время отравить отношения Великобритании с континентальной Европой. Военная мощь Евросоюза, силы разведки, лишатся важного голоса, выступающего за более значительное присутствие американских сил в Европе. После Brexit усилится сопротивление инициативам по гармонизации налогов, по более тесному сотрудничеству в оборонной сфере ЕС. Литва до сих пор была настроена скептично по отношению к этим инициативам, поэтому может появиться импульс пересмотреть свою позицию.
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