В публичной информации Центра регистра сообщается о резервации нового названия партии.

Временно, до 16 апреля 2018 года, зарезервировано название Литовская социал-демократическая партия труда. Так же с 19 октября "бунтовщики" назвали свою фракцию в парламенте.

Такие перемены произошли после того, как несколько недель назад из ЛСДП ушли девять влиятельных членов партии, которых хотели исключить за то, что они не подчинились требованию совета партии и не перестали сотрудничать с правящей фракцией Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

Из ЛСДП ушли бывшие ее председатели Гедиминас Киркилас и Альгирдас Буткявичюс, вице-спикер Ирена Шяулене, бывший министр транспорта и коммуникаций Римантас Синкявичюс, бывший министр здравоохранения Риманте Шалашявичюте, бывший министр юстиции и внутренних дел Юозас Бернатонис, нынешний глава фракции Андрюс Палёнис и депутат Артурас Скарджюс. Еще один член фракции - Антанас Винкус - был исключен из ЛСДП.

26 октября эти депутаты на звонки журналистов DELFI не ответили. На звонок ответил лишь Синкявичюс, который сказал, что если его соратники и зарегистрировали новое название партии, то "он в этом не участвовал".

"Я не регистрировал. Что изменили название фракции – это правда. Видно, надо спрашивать у руководства", – сказал он.

Название партии можно резервировать, когда лица, планирующие создать партию обращаются в Центр регистра с просьбой временно включить название в реестр юридических лиц.

Кроме упомянутого названия Литовская социал-демократическая партия труда, в Центре зарезервированы еще 4 названия. До 21 декабря 2017 года зарезервировано название "Политическая партия Союз 16 февраля", до начала января 2018 г. – "Литовская партия лейбористов", до марта 2018 г. – "Партия "За прогресс" и "Партия либералов".