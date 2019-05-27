Лидер правящих Рамунас Карбаускис не приехал на пресс-конференцию, посвященную результатам выборов. Напомним, что Литовский союз крестьян и зеленых получил на выборах 12,6% голосов и соответственно два места в Европарламенте.
Linas Kontrimas
© DELFI / Karolina Pansevič

Первый в списке "крестьян" - Бронис Ропе, второй - бывший баскетболист Шарунас Марчулёнис.

На пресс-конференцию в библиотеку им. М.Мажвидаса приехал лишь специалист по коммуникации Линас Контримас, который занимает в списке ЛСКЗ третье место.

"Партия "крестьян" подросла - вместо одного кандидата будут два", – сказал Контримас.

"Мы решили, что результаты выборов в ЕП представлю я как руководитель, а политики обсудят этот вопрос отдельно. Сегодня - завершился лишь один процесс", – сказал Контримас журналистам.

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