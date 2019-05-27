Первый в списке "крестьян" - Бронис Ропе, второй - бывший баскетболист Шарунас Марчулёнис.
На пресс-конференцию в библиотеку им. М.Мажвидаса приехал лишь специалист по коммуникации Линас Контримас, который занимает в списке ЛСКЗ третье место.
"Партия "крестьян" подросла - вместо одного кандидата будут два", – сказал Контримас.
"Мы решили, что результаты выборов в ЕП представлю я как руководитель, а политики обсудят этот вопрос отдельно. Сегодня - завершился лишь один процесс", – сказал Контримас журналистам.
Шимоните пока не рассматривает предложение Ландсбергиса вести партию на выборы
Ингрида Шимоните , проигравшая на президентских...
Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (3)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...
Рамунас Карбаускис не приехал на пресс-конференцию, посвященную результатам выборов (1)
Лидер правящих Рамунас Карбаускис не приехал на...
TOP новостей
Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (3)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...
Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (8)
Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...
Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI
26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....
Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте (2)
Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...