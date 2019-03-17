Рачкаускас объявил о победе на выборах мэра Панeвежиса

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), подсчет голосов с 22-х участков из 29-и показал, что Р. Рачкаускас набрал 59% голосов, а его соперник, парламентарий Повилас Урбшис - 39%.
"Я пока не могу назвать окончательную цифру, но думаю, мы победили. Цифры показывают так, думаю, ситуация уже не изменится", - сказал Р. Рачкаускас BNS.
Мэр подозревается в коррупции и сейчас отстранен от своих обязанностей.
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