Рачкаускас объявил о победе на выборах мэра Панeвежиса

Мэр литовского Панeвежиса Ритис Рачкаускас объявил о победе во втором туре выборов мэров.
Rytis Mykolas Račkauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), подсчет голосов с 22-х участков из 29-и показал, что Р. Рачкаускас набрал 59% голосов, а его соперник, парламентарий Повилас Урбшис - 39%.

"Я пока не могу назвать окончательную цифру, но думаю, мы победили. Цифры показывают так, думаю, ситуация уже не изменится", - сказал Р. Рачкаускас BNS.

Мэр подозревается в коррупции и сейчас отстранен от своих обязанностей.

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