Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, что Пярнавас назначается на новую должность с 12 ноября.
Решением правительства новая должность полицейского атташе в Соединенном Королевстве была учреждена в конце октября этого года. Лицо может быть назначено на должность полицейского атташе решением генкомиссара, до этого кандидатура должна быть согласована с МИД.
Ранее крупнейшим вызовом на новой должности Пярнавас назвал затянувшуюся неизвестность с Брекситом. Пока он намерен отправиться в Лондон без семьи.
Специальный полицейский атташе сможет напрямую общаться с правоохранительными органами Соединенного Королевства, помогать в проверке информации, идентификации лиц и непосредственно участвовать в местных операциях, когда подозреваемыми являются граждане Литвы.
Этот вопрос особо важен в случае подготовки к сценарию выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Со вторника на должности генкомиссара Пярнаваса сменил Пожела.
Либералы интересуются, как глава Минздрава Литвы продлил лицензию врача
Парламентские представители Движения либералов...
Сквернялис о налогах: компромисс не решает фундаментальных вопросов
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
Пярнавас стал полицейским атташе Литвы в Соединенном Королевстве
Генкомиссар литовской полиции Ренатас Пожела во...
Пранцкетис вернулся из Баку: парламентская дипломатия важна для экономики (1)
Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис ,...
TOP новостей
Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (73)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...
Что надо знать, чтобы получить компенсацию на покупку автомобиля заявки подали 32 человека (8)
С начала ноября в Литве можно получить компенсацию на...
Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (97)
Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость (13)
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
Судьи Каунасского окружного суда заявили о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене
12 ноября Каунасский окружной суд получил жалобу...