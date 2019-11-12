Пярнавас стал полицейским атташе Литвы в Соединенном Королевстве

Генкомиссар литовской полиции Ренатас Пожела во вторник подписал указ о назначении бывшего главы полиции Линаса Пярнаваса атташе по полицейским вопросам в Соединенном Королевстве.
Linas Pernavas
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, что Пярнавас назначается на новую должность с 12 ноября.

Решением правительства новая должность полицейского атташе в Соединенном Королевстве была учреждена в конце октября этого года. Лицо может быть назначено на должность полицейского атташе решением генкомиссара, до этого кандидатура должна быть согласована с МИД.

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Ранее крупнейшим вызовом на новой должности Пярнавас назвал затянувшуюся неизвестность с Брекситом. Пока он намерен отправиться в Лондон без семьи.

Специальный полицейский атташе сможет напрямую общаться с правоохранительными органами Соединенного Королевства, помогать в проверке информации, идентификации лиц и непосредственно участвовать в местных операциях, когда подозреваемыми являются граждане Литвы.

Этот вопрос особо важен в случае подготовки к сценарию выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Со вторника на должности генкомиссара Пярнаваса сменил Пожела.

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