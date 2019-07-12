"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность Президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
На торжественном заседании Сейма новый глава Литвы, положив руку на Конституцию, дал присягу хранить верность Литовской Республике и Конституции, честно исполнять обязанности и быть одинакового справедливым для всех.
Как независимый кандидат Г. Науседа набрал во втором туре президентских выборов 26 мая 66% голосов.
Г. Науседа сменил на посту президента Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.
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