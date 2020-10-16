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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом в Литве Алексея Исакова.
Путин назначил нового посла РФ в Литве
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он сменит на этом посту нынешнего посла Александра Удальцова.

До назначения Исаков исполнял обязанности директора департамента Северной Америки в МИД РФ.

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