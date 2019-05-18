По словам Путейкиса, после результата Юозайтиса на выборах, он решил работать с ним заодно.
"Я думаю, что очень хорошо получилось, я убежден. (...) Благодарю людей, которые поняли мою позицию. Она оправдала себя – Юозайтис набрал почти 5%, если иметь в виду его бюджет – это очень много. Это позволяет планировать его участие и партии центра в парламентских выборах. А Сквернялис набрал больше, чем в многомандатном округе, тоже очень хорошо. Значит, можно своим сторонникам объяснить мотивы, просить о помощи", – сказал политик.
За несколько дней до первого тура Путейкис снял свою кандидатуру и попросил избирателей голосовать за других кандидатов, а именно за Саулюса Сквернялиса и Юозайтиса. Он сказал, что его целью было помешать выйти во второй тур Гитанасу Науседе. Политологи и некоторые коллеги Путейкиса назвали эти его действия политическим самоубийством.
Однако Путейкис не сожалеет об своих действиях и не переживает, что не смог помешать Науседе. Выяснилось, что еще до окончания президентских выборов все его внимание направлено на парламентские выборы.
Путейкис отметил, что о будущих парламентских выборах с Юозайтисом говорил уже в ночь после первого тура президентских выборов.
"Я не мог представить, что он получит столько голосов, было неясно, насколько он силен. Но когда я увидел результат pamatęs, пришел в его штаб и мы стали говорить об этом. (...) Я знаком почти со всеми людьми из его штаба, они со времен Саюдиса борются за сохранение ценностей национального государства. Когда я пришел туда, почувствовал себя в среде единомышленников, сверстников, нас объединяют те же идеи", – сказал Путейкис.
По его словам, с Юозайтисом он говорил по собственной инициативе, за это еще должна голосовать партия на ближайшем съезде.
Путейкис считает, что могут быть разные формы сотрудничества – коалиция партий, а может объединение двух партий в одно целое.
Путейкис считает, что на выборах он помог Юозайтису и Сквернялису (1)
Депутат Наглис Путейкис , который неудачно выступил в...
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