Путейкис на этой неделе объявил, что намерен выйти из участия в гонке. В пятницу он также сказал, что голосовал не за себя.

"Я голосовал не за себя, за другого кандидата и призываю всех граждан Литвы поступить также", – сказал Путейкис. Он сказал, что ему близки ценности двух кандидатов: Арвидаса Юозайтиса и Саулюса Скверялиса.

Путейкис также извинился перед своей командой и людьми, которые собирали за него подписи. "Приношу извинения всем, кто собирал подписи. Я этим людям очень благодарен, – сказал Путейкис. – Но сейчас мы должны жертвовать, голосовать не за меня, а за кандидатов, защищающих общественный интерес. Надо голосовать так, чтобы во второй тур не вышел представитель банкиров".

Путейкис сказал, что голосовал, опираясь на ценности Партии центра. Он не назвал конкретного кандидата, за которого голосовал.

"Голосование тайное, было бы неэтично называть, за кого я голосовал. Я сказал, какие ценности мне ближе и призываю за них голосовать. Не голосуйте за рекламу в стиле стирального порошка, созданную на деньги банкиров", – сказал депутат.

Он заметил, что сожалеет о том, что из борьбы не вышли Миндаугас Пуйдокас и Валентинас Мазуронис.

"Но у меня еще есть надежда на то, что в пятницу во время вечерних дебатов они это сделают и так помешают представителю банкиров выйти во второй тур", – сказал Путейкис.

"Жертвуйте свои чувства во имя лучшей Литвы", – пожелал Путейкис избирателям, которые уже проголосовали за него. Путейкис сказал, что голосовал за сокращение числа депутатов, поскольку "власть должна затягивать пояса, начиная с себя" и за сохранение гражданства эмигрантами.