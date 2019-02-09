Эту информацию BNS 9 февраля подтвердил сам Путейкис.
"Я ухожу из фракции, поскольку они выдвинули в президенты самого либерального члена", – так объяснил свое решение Путейкис.
Напомним, что кандидат в президенты от Литовского союза крестьян и зеленых - премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Путейкис подтвердил, что после выборов от примкнул к "крестьянам", поскольку были схожими их предвыборные программы, но, по его словам, в последнее время в ЛСКЗ стало ярче выделяться либеральное крыло, не выполняют данные избирателям обещания.
"Все обещанные реформы, предназначенные для "низов", так и не показались на поверхности, и наконец стало ярче просматриваться либеральное лицо "крестьян", когда представили такого кандидата", – сказал Путейкис.
Он подтвердил, что особенно его разочаровала так называемая налоговая реформа.
"Наибольшую пользу в результате получили самые богатые жители Литвы. Зарплаты самых богатых увеличились на 430 евро в месяц. У них как зарплаты выросли, так и взносы в "Содру" уменьшились. Стало на 6 млн. евро меньше возможных денег для выплат пенсий самым бедным пенсионерам. Вот вам и президент "низов", – сказал депутат.
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