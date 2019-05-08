Путейкис обдумывает отзыв своей кандидатуры на выборах: но в чью пользу?

"Я думаю, что следует обдумать и предложить мне и М. Пуйдокасу отозвать в чью-либо пользу", – Н. Путейскис журналистам заявил в среду.

Поскольку уже утвержден окончательный список кандидатов в президенты, бюллетени отпечатаны, и идет досрочное голосование, отзыв кандидатуры может быть лишь символическим шагом. Фамилия Н. Путейкиса все равно останется в бюллетене, и за него можно будет голосовать.

"Существенное голосование будет в воскресенье. В пятницу – последние дебаты, никто не мешает какому-либо кандидату во время последних дебатов агитировать против себя и за кого-то еще", – сказал политик.

Среди возможных кандидатов, в пользу которых Н. Путейкис может отказаться от участия в президентских выборах, он назвал премьера Саулюса Сквернялиса, философа Арвидаса Юозайтиса и еврокомиссара Витяниса Андрюкайтиса.

Депутат сказал, что свою идею неделю назад озвучил лидеру правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунасу Карбаускису.

"Я предложил ему, поскольку считаю, что во второй тур могут пойти представители банкиров", – сказал Н. Путейкис.

Кроме С. Сквернялиса, В. Андрюкайтиса, А. Юозайтиса, Н. Путейкиса и М. Пуйдокаса в президенты баллотируется экономист Гитанас Науседа, парламентарий Ингрида Шимоните, европарламентарии Вальдемар Томашевский и Валентинас Мазуронис.

В среду Р. Карбаускис попросил одного из кандидатов в президенты Литвы покинуть предвыборную гонку в пользу кандидата его партии, премьера Саулюса Сквернялиса, однако фамилии этого кандидата не назвал.

Избирательная комиссия утверждает, что это невозможно. Председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матийошайтите сообщила BNS, что в данный момент нет возможности отозвать кандидатуру на выборах, поскольку уже оглашен окончательный список кандидатов, напечатаны бюллетени для голосования.

"Пути назад нет. (...) Кандидат лишь декларативно может заявить, что не участвует", – подчеркнула глава комиссии.

В Литве и за рубежом уже идет досрочное голосование на президентских выборах. Голосование на избирательных участках начнется в воскресенье, 12 мая.