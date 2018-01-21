Пукаса в Сейме сменит яркая личность

Она работала в Сейме 3 срока и прежде дружила с бывшим президентом (которому был объявлен импичмент) Роландасом Паксасом. Однако большую часть жизни она посвятила эстраде и музыке. Валюкявичюте была одной из самых известных в Литве певиц.

"Да, конечно вернусь. Почему нет?", - сказал 72-летняя Валюкявичюте, отвечая на вопрос, согласна ли она заменить Пукаса.

Правда она уверяла, что суеверна, поэтому и за план действий, за что она возьмется попав в Сейм, пока не берется.

"Я немного суеверна, поэтому, пока я не прошла инаугурацию, никаких планов не строю. Когда я не прошла в Сейм (в 2016 году - DELFI ) и бывший коллега занял мое место, то было слегка грустно, поскольку осталась не завершенной работа над законом о основах защиты прав ребенка. (...) Если говорить о планах на будущее, думаю, там нужно немало поработать - в законе по защите прав ребенка еще много пространства для работы", - утверждала Валюкявичюте.

Собеседница говорит, что планирует работать в сфере прав женщин, насилия в близком окружении.

Ona Valiukevičiūtė © Youtube

На вопрос, могла бы она продолжить дела Пукаса - он работал в комитете управления государством и делам самоуправлений, входил в антикоррупционную комиссию, Валюкявичюте ответила:

"Даже не хочу садиться на его место. Попрошу, чтобы выделили его где-нибудь в другом месте. Знаете, как-то неуютно", - сказала она.

Однако она признала, что знает Пукаса 30 лет.

"Сейчас я никак не могу его охарактеризовать. Когда встретимся, если встретимся, в Сейме смогу рассказать", - говорила она.

По ее словам, порядочный человек вовремя бы сообщил о своей отставке.

"А сейчас... Ну, может тоже правильно сделал - у него сейчас отпуск по отцовству", - отметила она и призналась, что ждет оценки прокуратурой его деятельности.

Ona Valiukevičiūtė © DELFI / Valdas Kopūstas

Валюкявичюте сказала, что после отставки Пукаса она с ним не общалась.

После того, как она не прошла в Сейм, Валюкявичюте говорила DELFI, что не вернется на эстраду.

Заслуженная артистка закончила школу в Шакяйском районе, в молодости работала учителем. В 26 лет она закончила филологический факультет Вильнюсского университета и получила специальность преподавателя немецкого языка и литературы.

Правда еще перед этим, Валюкявичюте вошла в оркестр Литовского радио и телевидения, ансамбль государственной филармонии ЛССР Nemuno žiburiai (Огни Немана), а через год после окончания учебы она гастролировала по Литве, другим советским республикам и за рубежом.

В 1979 году она стала заслуженной артисткой ЛССР, в а 1998 году получила Рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гедиминаса

Валюкявичюте не покинула мир музыки и покинув сцену учредила клуб организации свободного времени, а позже и фонд поддержки артистов.

В политику она пошла с Паксасом в 2000 году и стала помощницей тогдашнего члена Сейма Паксаса, а после того, как он стал президентом - советником по связям с общественностью.

После того, как политическая карьера Паксаса сложилась не так, как он, скорее всего, надеялся, Валюкявичюте сама пошла на выборы в парламент и стала членом Сейма, депутатом она была 3 срока - 12 лет.