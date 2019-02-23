"Пуйдокаса единогласно исключили из партии", – сказал после заседания лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.
Пуйдокас перед этим был исключен из фракции "крестьян", а членство в партии приостановил после того как выдвинул свою кандидатуру на пост президента Литвы.
Карбаускис сказал, что бывший соратник сознательно вредит официальному кандидату "крестьян" Саулюсу Сквернялису.
Пуйдокаса исключили из Литовского союза крестьян и зеленых (1)
Совет Литовского союза крестьян и зеленых 22 февраля...
В рейтингах кандидатов в президенты выделяются три лидера (45)
Среди кандидатов в президенты Литвы больше всего...
Грибаускайте рассказала, в каком случае Литва предложит новые санкции в отношении России (718)
Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в...
Звезда баскетбола Марчюлёнис идет в европейскую политику по списку литовских "крестьян" (14)
Один из самых знаменитых в истории литовских...
Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (25)
До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...
TOP новостей
Большие зарплаты в Литве обещают не только программистам: еще четыре специальности (22)
Уже наверное все слышали, что программистам в Литве...
Для нужд армии в Литве могут использоваться и частные автомобили (3)
Представьте, что однажды вы получаете письмо, в котором...
В рейтингах кандидатов в президенты выделяются три лидера (45)
Среди кандидатов в президенты Литвы больше всего...
В рейтингах литовских партий произошли значительные перемены (4)
Оппозиционные консерваторы и правящие "крестьяне" в...
В Каунасе рабочие безжалостно обрубили корни дерева (9)
На этой неделе жители Каунаса живут в тревоге....