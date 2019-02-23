Совет Литовского союза крестьян и зеленых 22 февраля решил исключить из партии депутата Миндаугаса Пуйдокаса.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Пуйдокаса единогласно исключили из партии", – сказал после заседания лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

Пуйдокас перед этим был исключен из фракции "крестьян", а членство в партии приостановил после того как выдвинул свою кандидатуру на пост президента Литвы.

Карбаускис сказал, что бывший соратник сознательно вредит официальному кандидату "крестьян" Саулюсу Сквернялису.

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