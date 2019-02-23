"Пуйдокаса единогласно исключили из партии", – сказал после заседания лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

Пуйдокас перед этим был исключен из фракции "крестьян", а членство в партии приостановил после того как выдвинул свою кандидатуру на пост президента Литвы.

Карбаускис сказал, что бывший соратник сознательно вредит официальному кандидату "крестьян" Саулюсу Сквернялису.