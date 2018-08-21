Экс-президент Украины Виктор Ющенко отвечает на вопросы журналиста Эдмундаса Якилайтиса о том, как изменилась Украина за прошедшие после Майдана пять лет.
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Экс-президент Украины Виктор Ющенко отвечает на...
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