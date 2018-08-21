Прямая трансляция: интервью с экс-президентом Украины Виктором Ющенко

Экс-президент Украины Виктор Ющенко отвечает на вопросы журналиста Эдмундаса Якилайтиса о том, как изменилась Украина за прошедшие после Майдана пять лет.