Экс-президент Украины Виктор Ющенко отвечает на вопросы журналиста Эдмундаса Якилайтиса о том, как изменилась Украина за прошедшие после Майдана пять лет.
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