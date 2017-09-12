По словам Л.Кащюнаса, этим письмом они хотели обратить внимание на то, что в отношении российской телевизионной продукции, которую приобретают литовские телеканалы, может применяться демпинг.

Такие предположения основаны на том, что в количество транслируемой российской продукции на различных литовских телеканалах в последние годы порядком возросло. К примеру, в 2007 году за одну неделю января литовские каналы транслировали 79 часов российской продукции, в 2016 году - 151 час, в 2017 году - 198 часов. В большинстве своем - это снятые в России сериалы.

"Главный вопрос - основано ли различие в ценах на продукцию на факторах рынка или субсидиях России, или другой протекции", - подчеркнул Л.Кащюнас.

В.Кярнагис отмечает, что в России культура является неотъемлемой частью политики.

"Россия считает телевидение свои инструментом "мягкой силы", который особенно важен в контексте информационной войны. Посредством телевизионной продукции она формирует определенные элементы идентичности, "привязывает" людей, которые смотрят эту продукцию к этому культурному и информационному пространству. На пропаганду и дезинформацию Россия ежегодно выделяет миллиард долларов. Поэтому возможный демпинг российской телевизионной продукции в таком случае был бы важным инструментом того, чтобы такая продукция легче попадала на рынки зарубежных стран", - считает парламентарий.

С учетом этого, Совет по конкуренции просят провести исследование в связи с возможным демпингом российской телевизионной продукции, которую транслируют литовские телеканалы. И в случае, если это подтвердится, предоставить рекомендации, как такие случаи пресечь.