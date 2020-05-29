После анализа всех обстоятельств Вильнюсская окружная прокуратура отказалась начинать досудебное расследования по заявлению Я. Наркевича о клевете, сообщила BNS заведующая отделом коммуникации Генпрокуратуры Елена Мартинонене.

"Было оказано в начале расследования (по всем трем статьям Уголовного Кодекса – BNS), поскольку А. Р. (предприниматель Александрас Рибниковас – BNS) предоставил информацию Службе спецрасследований, будучи убежденным в том, что это правда, поэтому предоставление такой информации правоохранительным органам не может расцениваться как клевета", – говорится в ответе прокуратуры, присланном BNS.

В обращении, присланном Я. Наркевичем в середине мая Генпрокурору Эвалдасу Пашилису, говорится, что опубликованная в СМИ информация о реконструкции дома министра в обмен на заказы мэрии не соответствует действительности.

Литовское радио и телевидение LRT сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

Министр на этой неделе был опрошен в качестве Спецсвидетеля в рамках расследования, которое проводит Служба спецрасследований – в нем выясняются обстоятельства реновации дома.

Прокуратура предоставила А. Ринбниковасу статус информатора, свидетельствует полученная BNS копия документа.

Министр утверждает, что обвинения предпринимателя являются частью организованной клеветнической кампании, связанной с инициированным им аудитом проекта электрификации литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai. Министр утверждает, что не мог оказывать никакого влияния на публичные закупки, поскольку ранее у него не было таких полномочий.

Премьер Салуюс Сквернялис заявил, что решение о будущем министра будет принимать после получения выводов правоохраны.