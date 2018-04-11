Прокуроры ограничили права собственности партии "Порядок и справедливость" на дотацию

После получения информации Главной избирательной комиссии (ГИК) о выделенных партии ПС ассигнованиях прокурор Департамента расследований организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры Роландас Станкявичюс принял постановление об ограничениях переводов денег на счет этой партии - права партии на эти средства были полностью ограничены.

Такое решение принято из-за проводимого Службой спецрасследований (ССР) досудебного расследования о возможных хищениях имущества, обманного и халатного ведения учета, торговле влиянием, фальсификации документов.

Согласно подозрениям, за обещания и соглашения о влиянии при проведении различных конкурсных закупок в пользу партии ПС была принята сумма взяток, превышающая 377 тыс. евро.

В ходе расследования 12 человек были допрошены в качестве подозреваемых по различным эпизодам преступной деятельности, из них семь человек - государственные служащие или приравниваемые к ним лица. Подозрения, помимо других лиц, предъявлены члену сейма Римасу Антанасу Ручису и партии ПС как юридическому лицу.

Как отмечает Генпрокуратура, сейчас в рамках досудебного расследования проводятся заключительные процессуальные действия, предъявляются окончательные подозрения и т. п.

Во вторник ГИК распределила партиям госдотацию за первое полугодие - в общей сложности 2,751 млн евро.

Бюджетные дотации в Литве получают партии, которые соответствуют требованиям закона и получили не менее 3% голосов на последних выборах в парламент, муниципальные советы и в Европарламент.