В суд дело будет передано после того как подозреваемые и их адвокаты ознакомятся с материалами следствия.

Подозрения по делу предъявлены трём юридическим лицам - Движению либералов и Партии труда, а также концерну MG Baltic, и ряду физических лиц - бывшему лидеру Движения либералов Элигиюсу Масюлису, парламентарию Гинтарасу Стяпонавичюсу, Шарунасу Густайнису, бывшему "трудовику" Витаутасу Гапшису и Раймондасу Куплянскису.

Партия труда подозревается во взяточничестве и торговле влиянием, Движение либералов - во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблениях, а MG Baltic подозревается в подкупе политических партий и торговле влиянием.

Правоохранительные органы подозревают, что политики брали или договаривались о получении взятки с вице-президентом MG Baltic Р.Курлянскисом, а позднее предложили или поддержали выгодные для концерна в Сейме или других органах инициативы.

Бывший лидер Движения либералов Э.Масюлис подозревается во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении, его бывший заместитель Г.Стяпонавичюс - в злоупотреблениях, бывший член Вильнюсского горсовета Ш.Густайнис - во взяточничестве. Бывший руководитель Партии труда, экс-парламентарий В.Гапшис также подозревается во взяточничестве и торговле влиянием, а Р.Курлянскис - в подкупе и торговле влиянием.

Все подозреваемые свою вину отрицают. О завершении предварительного следствия прокуратура сообщила в конце рабочего дня.

Р.Курлянскис на этой неделе заявил о выходе из концерна. Он продаст Моцкусу 2,34% акций MG Baltic Investment и с 1 января уходит со всех постов в концерне.

Своё решение он мотивировал тем, что желает сосредоточиться на участии в предстоящем судебном процессе.

В ходе досудебного расследования по делу в качестве специальных свидетелей были опрошены президент и владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцку, член правления Романас Раулинайтис. Этот статус означает, что у правоохранительных органов не хватает данных для предъявления им подозрений.

Вильнюсская окружная прокуратура передала Главной избирательной комиссии (ГИК) новую информацию о возможно незаконном финансировании избирательной кампании Движения либералов из средств Laisves studiju centras, учредителями которого, в частности, были Э. Масюлис и Г.Стяпонавичюс.

В этому году следствие уже передавало ГИК для рассмотрения информацию о возможно незаконном финансировании избирательной кампании Движения либералов через проведение Институтом прикладной политики курсов для однопартийцев. Констатировав грубое нарушение законов, ГИК лишила политическую партию полугодовой госдотации - почти 400 тыс. евро.

Учредителем Института прикладной политики был Ш.Густанис.