На прошлой неделе в комментарии результатов выборов порталу Delfi А. Валинскас заявил, что таких политиков, как В. Томашевский, надо бы расстреливать.

"Томашевский - абсолютный колорадский жук, который, получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него", – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публичной публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

"Это уже резонансный вопрос. Соответственно и будет реагировать в рамках кодекса ответственности", – сказал BNS Вальдемар Томашевский.

"Там все очевидно, суд оценит. Этого у нас в Литве не было уже каких 30 лет", – добавил политик.

Валинскас: высказывание было вырвано из контекста, я не разжигал рознь

Бывший председатель Сейма Арунас Валинскас говорит, что его слова о том, что таких, как председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский, нужно расстреливать, были вырваны из контекста.

"В своем высказывании я ни в коем случае не разжигал межнациональную рознь и не призывал к насилию. Это просто образное юмористическое высказывание в сослагательном наклонении, не имевшее цель и не призывавшее ни к каким активным действиям", - говорится в присланном BNS комментарии А. Валинскаса.

Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение.

"Мое высказывание нельзя вырвать из контекста и цитировать только одно предложение, исключив все обстоятельства, не учитывая интонации и юмористический подтекст произнесенных фраз. Да и той улыбки, с которой я это сделал", - сказал он.

А. Валинскас также подчеркнул, что никоим образом не говорил о поляках и национальных меньшинствах, а лишь о конкретной политической партии. Он утверждал, что уважает поляков и гордится тем, что живет в многонациональном государстве.

"Однако есть такие, для кого такая совместная жизнь неприемлема, потому что только стравливая литовцев и поляков они могут преследовать свои низкие личные интересы. И когда такие деятели получают символическую, ироническую, юмористическую оплеуху, они начинают пачкать других тем, чем пахнут сами", - полагает А. Валинскас.

"Такое искусственное раздувание скандала - еще одно средства не признавать результаты состоявшихся выборов в Сейм и во что бы то ни стало добиваться их отмены", - добавил он.

При голосовании в многомандатном округе ИАПЛ-СХС набрал 4,82% голосов и не преодолел обязательный пятипроцентный барьер для прохода в Сейм по партийным спискам. Но еще в первом туре были избраны два кандидата этой партии в одномандатных округах. Во второй тур прошли еще два ее кандидата.

Партия также обратилась в Главную избирательную комиссию с жалобой, в которой просит признать результаты выборов в многомандатном округе недействительными. Она утверждает, что по причине кампании телеканала Laisves TV против лидера партии и самой ИАПЛ-СХС был грубо нарушен закон о парламентских выборах.