В апреле еще на три месяца был продлен срок задержания возможного подозреваемого в деле о шпионаже в пользу России, бывшего лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса, сообщила во вторник Генпрокуратура Литвы.
Algirdas Paleckis
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Элена Мартинонене сообщила BNS, что пока не может предоставить более точных данных о дате продления меры пресечения, ни о суде, который принял такое решение, поскольку это может навредить досудебному расследованию.

"Никакие прочие запрашиваемые данные с учетом особенности дела не могут быть предоставлены в интересах досудебного расследования", – говорится в переданном BNS комментарии.

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О том, что А. Палецкис задержан и ему, а также неназванной "сети лиц" предъявлены подозрения в возможном шпионаже в пользу России, правоохранительные органы сообщили в декабре прошлого года.

На организованной тогда пресс-конференции генкомиссар полиции Линас Пернавас подтвердил, что А. Палецкис находится под стражей с октября.

Тогда Генпрокурор Эвалдас Пашилис утверждал, что возможная шпионская деятельность проводилась более года назад, а это свидетельствует о том, что "деятельность продолжалось длительное время, была целенаправленной, сознательной".

Генеральный прокурор утверждал, что данные досудебного расследования о шпионаже показывают, что российская разведка нацелилась на особенно болезненные для литовского общества сферы, темы и процессы, в то числе и на дело о событиях 13 января 1991 года. Рассмотрение этого дела в суде завершено.

BNS напоминает, что в июле прошлого года российские правоохранительные органы возбудили дела на литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года.

Директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что было стремление оказать влияние на политические процессы в Литве.

Учрежденный в 2008 году Социалистический народный фронт и его бывший глава А. Палецкис не раз упоминались в отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка назвала Социалистический народный фронт политической партией, благосклонной к России, она также упоминала об участии членов этой партии в пророссийских пропагандистских акциях, направленных против США и НАТО.

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