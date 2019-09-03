Прокуратура Литвы передает в суд дело о непрозрачной выдаче визы россиянину

Во вторник Генпрокуратура сообщила, что передала в суд дело о непрозрачной выдаче визы.
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Обвинения в торговле влиянием в этом деле предъявлены Правоохрана бывшему многолетнему дипломату и бизнесмену Римантасу Шидлаускасу, россиянину, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По данным следствия, экс-глава Литовской ассоциаций торговли, промышленности и ремесел Р. Шидлаускас "непосредственно требовал и договорился взять" у А. Беляускаса и Р. Насырова 10 тыс. евро взятки. Есть подозрения в том, что 3 тыс. евро были переданы бывшему дипломату.

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Прокуроры также считают, что Р. Шидлаускас мог обещать повлиять на посла Литвы в РФ Ремигиюса Мотузаса с тем, чтобы Р. Насырову и его сыну была выдана шенгенская виза.

Визы Р. Насырову и его сыну в конце марта 2019 года были выданы на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса. Однако, в ходе расследования не было получено данных о том, что посол Р. Мотузас знал о взятки, которую требовали возможно в его пользу, или о том, что он получил личную выгоду от выдачи визы.

При проведении расследования Р. Мотузаса опросили в качестве специального свидетеля, однако позднее он был изменен на статус обычного свидетеля. В связи с этим дипломата на некоторое время отзывали из Москвы.

По словам посла, выдача визы Р. Насырову соответствовала всем требованиям.

Р. Мотузас работает послом Литвы в РФ с 2015 года.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Рита Стундене сообщила BNS, что в отношении Р. Шидлаускаса применена мера пресечения в виде подписки о не выезде и изъятия личных документов.

Двум другим обвиняемым назначен денежный залог, изъяты их документы.

Дело будет рассматривать Вильнюсский городской участковый суд.

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