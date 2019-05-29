30 апреля прокуроры решили остановить расследование, но вышестоящий прокурор аннулировал это решение, с BNS представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Эляна Мартинонене.

Вышестоящий прокурор решил, что в расследовании следует выполнить еще несколько процессуальных действий, сообщила она, однако не детализировала их.

Это досудебное расследование было отделено от основного дела в 2014 году, которое было передано в суд. Прокуратура утверждает, что в этом деле расследуются "январские события 1991 года, и впоследствии совершенные возможные преступления против человечности и военные преступления", однако детали не раскрывает.

Решение прекратить расследование раскритиковали возглавлявший Литву в 1991 году Витатутас Ландсбергис и пострадавший Робертас Повилайтис, который лишился отца в этих событиях. Последний утверждает, что прокуратура еще не выполнила всех действий, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Приговор по основному делу Вильнюсский окружной суд огласил в марте. Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60-и бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Коллегия трех судей осудила 94-летнего Д. Язова на 10 лет лишения свободы. Прокуроры предлагали приговорить его и еще пятерых обвиняемых к самому строгому наказанию - пожизненному лишению свободы.

Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.

Приговор вынесен в отношении 67-ми граждан России, Белоруссии и Украины, они наказаны лишением свободы на сроки до 14 лет.

Коллегия осудила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Белоруссия отказались их выдавать.

Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – находящийся под арестом в Литве с 2014 года советский офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Ю. Мель наказан семью годами лишения свободы. В срок наказания засчитан срок его задержания, поэтому, если приговор не будет изменен, он выйдет на свободу через два года.

Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу – в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

СССР хотел при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.