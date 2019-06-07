Такие подозрения в отношении П. Гражулиса представил генеральный прокурор Эвалдас Пашилис в обращении к членам Сейма.

Генеральный прокурор просит согласия Сейма на привлечение бывшего члена партии "Порядок и справедливость" к уголовной ответственности и на прочие ограничения его свободы.

Как говорится в обращении, П. Гражулис "нарушил закрепленные в Конституции общечеловеческие ценности и поощрял правовой нигилизм, чем нарушил присягу члена Сейма, принизил и дискредитировал имя государственного служащего и государственного политика, принизил авторитет Сейма как представительства народа и по этой причине государство понесло большой нематериальный ущерб".

Э. Пашилис отмечает, что П. Гражулиса подозревают в совершении тяжкого преступления – злоупотреблении.

Подозрения: решал проблемы Judex, предлагая давать взятки

Генпрокурор отмечает, что 2015 году П. Гражулис по просьбе бывшего тогда директором Judex Римантаса Кичаса и коммерческого директора Патриции Пахомовайте получил данные о выявленных российскими службами бактериях листериоза в продукции Judex, связался с возглавлявшим тогда Государственную продовольственно-ветеринарную службу Йонасом Милюсом и попросил последнего действовать в интересах Judex.

Кроме того, П. Гражулис просил Й. Милюса посоветовать, давать ли взятку российским должностным лицам, вместе съездить и встретится с главой Ветслужбы Калининградской области с тем, чтобы действующей в Каунасе компании не запрещали экспортировать продукцию в Россию и Беларусь.

Кроме того, П. Гражулис вместе с П. Пахомовайте езди в Калининград, и, как утверждает прокуратура, договорился с главой регионального управления Российской ветеринарной и фитосанитарной службы в Калининградской области Андреем Ивановым о том, что он будет действовать в интересах Judex.

По данным правоохраны, таким образом – звоня напрямую Ю. Милюсу или другим служащим – П. Гражулис решал и другие проблемы Judex, например, нарушения в маркировки продукции.

В октябре 2015 года парламентарий организовал встречу коммерческого руководителя Judex П. Пахомовайте с А. Ивановым и в телефонной беседе предлагал ей передать при встрече российскому госслужащему ранее оговоренную сумму.

Решать проблемы в России П. Гражулис предлагал и позднее. По данным правоохранительных органов, в ноябре 2015 года П. Гражулис по телефону давал советы руководству Judex, о том, чтобы они передали российскому чиновнику А. Иванову 500 евро.

Как говорится в обращении в Сейм, помогая решать проблемы компании Judex и выявленные службами нарушения, П. Гражулис стремился и получал материальную выгоду: несколько лет безвозмездно пользовался дорогим автомобилем Lexus, принадлежащим Judex, карточками горючего этой компании, покупаемыми компанией авиабилетами. Также член Сейма просил и получал деньги от Judex.

П. Гражулиса пытались допросить в качестве специального свидетеля, однако он отказался давать показания. Сейчас П. Гражулису хотят предъявить подозрения.

Просьбу Генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности в деле Judex П. Гражулис на этой неделе назвал политическим преследованием.

"Политическое дело, выборы приближаются, самое время. Да, это политическое основание, только так я считаю", - сказал BNS во вторник сам П. Гражулис.

Расследование было начато в 2016 году, когда в продукции Judex были обнаружены вредные вещества.

Во вторник прокуратура прекратила часть расследования по злоупотреблениям бывшего главы Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Йонаса Милюса и фальсификации документов, поскольку "в его действиях не было установлено признаков преступной деятельности".

По мнению прокурора, после получения ответов из России и других данных установлено, что данные российского ветеринарного ведомства и данные других документов совпадают с данными, указанными в документах соответствующих ведомств Литвы.

Это опровергло первоначальные подозрения в подлоге документов.

100% акций Judex принадлежат бизнесмену Сигитасу Мачюлису. Ранее он сообщал BNS, что является близким другом П. Гражулиса. Коммерческий директор этой компании П. Пахомовене ранее была секретарем-помощником П. Гражулиса в Сейме.

Созданная в 1995 году Judex производит замороженные пельмени, роллы, блины, пиццы, изделия из картофеля и творога. Она экспортирует продукцию в Латвию, Эстонию, Англию, Ирландию, Германию, Испанию, Россию и Беларусь.

Гражулис обвиняет прокуратуру во лжи, свою вину отрицает

Член Сейма Литвы Пятрас Гражулис говорит, что прокуроры, которые хотят предъявить ему подозрения, опираются на недостоверную информацию.

Политик не верит, что мог говорить о взятках российским должностным лицам с представителями компании Judex по производству замороженной продукции, а утверждения правоохраны об аренде автомобиля называет неточными.

"Там очень много лжи. Ложь - то, что я причинил ущерб и незаконно тратил средства на автомобиль. Все договоры в канцелярии, их взяла сама Служба спецрасследований (ССР), однако к делу не подшила, потому что им не с руки(...) Все мои банковские переводы к центру имеются, все договоры имеются", - сказал П. Гражулис в пятницу BNS.

Генпрокуратура, которая хочет предъявить П. Гражулису подозрения, в письме к Сейму указывает, что он злоупотреблял своим статусом парламентария, стремился незаконно повлиять на литовских и российских госслужащих, побуждал давать последним взятки.

П. Гражулис сказал, что автомобиль Lexus он арендует у зарегистрированной в Латвии фирмы Dozas, и не интересовался, откуда у нее этот автомобиль.

"Я никому не предлагал давать взятки", - сказал член Сейма.