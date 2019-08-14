"Прокуроры не смогли установить фактические доказательства того, что несколько литовских компаний работают на Крымском полуострове в нарушение санкций ЕС", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Прокуратура не назвала компаний, но сообщила, что расследовала деятельность трёх предприятий и с этой целью обратилась за юридической помощью к правоохранительным органам Украины.

Ранее СМИ упоминали одну из крупнейших девелоперских компаний Литвы - Hanner, крымское предприятие Pluosto linija, принадлежащее Витаутасу Лаурутису и панявежской компании Pluosto linija, а также принадлежащее Раймондасу Туменасу BTInvest.

По утверждению Генеральной прокуратуры, ни одна из компаний не импортировала в ЕС товары крымского или севастопольского происхождения, а также не продавала и не экспортировала транспортные, телекоммуникационные, энергетические, нефтяные, газовые или минеральные продукты и технологии, а также не оказывала финансовую или техническую поддержку этим секторам, в том числе туристические услуги.

Досудебное следствие началось летом 2017 года после получения информации от Министерства иностранных дел Литвы, которое отреагировало на опубликованную в деловом издании Verslo zinios, информацию о том, что несколько литовских компаний, развивающих свою деятельность в Крыму, сталкиваются с трудностями из-за санкций, введённых Европейским союзом в отношении России.

Европейский союз ввёл санкции против России в 2014 году после того, как РФ аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины.