По его мнению, даже коснувшийся Клайпедского отделения ЛСКЗ скандал, связанный с помощью от белорусских предпринимателей, не будет иметь отрицательного влияния. Он не считает, что плохо скажется и забастовка учителей, а также скандал, связанный с несвоевременной выплатой пенсий.

Карбаускис убежден, что на всех выборах "крестьян" ждет победа, но не исключает и план Б – что было бы, если бы на выборах президента победу одержал не Саулюс Сквернялис?

Однако он считает, что план Б, скорее всего, не понадобится.

До муниципальных выборов в Литве осталось несколько дней, а что касается президентских выборов, то нам уже начались состязания по сбору подписей, в которых уверенно лидирует Ингрида Шимоните, на втором месте – Гитанас Науседа. Больше 10 000 подписей в интернете уже собрал философ Арвидас Юозайтис, а Саулюс Сквернялис собрал всего 5000 подписей и опережает в рейтинге только Пятраса Гражулиса, Альфонсаса Буте и Казимераса Юрайтиса.

– Скоро – муниципальные выборы, но было несколько проколов. Например, забастовка учителей. Как, по вашему мнению, это отразится на голосовании?

– Мы видим, что поддержка у "крестьян" растет, а у оппозиции снижается. Это показывают опросы.

Эти проколы оценили в ходе опросов. Люди видели, что происходит, что протесты поддерживала оппозиция. Сколько в забастовке участвовало учителей? 3%. Факт - зарплаты учителей в 2018 году увеличились на 13%. В этом они снова растут.

Но мы понимаем, что зарплаты учителей должны расти. И их будут повышать. Но невозможно сделать так, как хотели бастовавшие, чтобы правительство нашло в бюджете 300 млн. евро и отдали учителям. Это невозможно, и об этом сказали.

Мне казалось, что это была политическая акция, ориентированная на выборы, поскольку мы очень чувствительны к вопросам образования.

А в чем еще были проколы, я не понимаю.

– А как же пенсии? Некоторые пенсионеры почти месяц не получали денег.

– Поймите, в Литве есть законы. Закон о госзакупках есть, чтобы в Литве было меньше коррупции. В соответствии с этим законом, провели конкурс. Получилось так, что "Литовская почта" конкурс проиграла.

В декабре я говорил с главой "Содры" и главой Соцмина. (...)

Я говорил с ними, просил учитывать этот момент. Но это не связано с выборами, это связано с людьми, чтобы они чувствовали себя защищенными, чтобы их предупредили.

Мы хотели разослать всем письма с уведомлением, что придут новые люди, у них будут опознавательные знаки, чтобы их впустили. Я заботился об этом, а случилось то, что случилось. Но я рад, что этот вопрос разрешился. Явно не оценили возможности. А стоимость услуг была самой низкой.

– На выборы придут и молодые, и пожилые люди, а, говоря о президентских выборах, вы всегда называете Саулюса Сквернялиса "будущим президентом", а других - кандидатами. Почему?

– Это оценка. Мы выдвинули в кандидаты Саулюса Сквернялиса, по моей оценке, это кандидат, у которого есть все необходимые для президента качества.

Мы можем сейчас поговорить о кандидатах, их немало, но есть три явных фаворита. Если их сравнивать, можно сказать: у двоих из них есть какой-то опыт в управлении государством, это Шимоните и Сквернялис, у третьего такого опыта нет, никакого. Несмотря на это он лидирует в рейтингах. Он пытается утверждать, что не является правым кандидатом. Это смешно, поскольку все понимают, что если бы он принял участие в партийных выборах консерваторов, то был бы их кандидатом, но он не участвовал. Он хотел претендовать на более широкий круг голосов.

Я уже говорил, но могу повторить - я не удивился бы, если бы Шимоните отказалась от участия, сказав, что ее голоса должны перейти Науседе.

Но эти голоса потопили бы Науседу. Но если правые будут голосовать за Шимоните, Науседа не пройдет во второй тур. Поэтому я считаю, что во втором туре победит Сквернялис.

Может, я ошибаюсь, может, людям не нравится то, что мы делаем 2,5 года. Может, люди считают, что надо сменить власть, тогда это хороший повод.

– Что вы имеете в виду?

– Если Сквернялис не одержит победу, предположим, то на выборах победит Шимоните. Так как привести к досрочным парламентским выборам? Надо дважды не утвердить кандидатуру премьер-министра. Как это сделать? Не принять кандидата от правящего большинства. И больше ничего – вот и досрочные парламентские выборы.

А во время этого срока полномочий уже дважды серьезно пытаются привести к досрочным выборам. Первый – вывод соцдемов из коалиции. Этот сценарий явно был создан в президентском дворце, при участии оппозиции и Палуцкаса.

Но я рад, что коллеги, которые сейчас входят в состав социал-трудовиков, это поняли (...).

– У вас есть план Б на случай, если победит не Сквернялис? Готовитесь ли вы к нему?

– Сквернялис выйдет во второй тур - это несомненно, победит или нет – это уже решение народа. Мы оцениваем все варианты.

Повторю: мы сделаем все, чтобы объяснить людям, дать ответы на вопросы, которых у них пока нет.

– Вы убеждены в победе Сквернялиса, однако в сфере электронных сборов подписей он значительно отстает от Шимоните и Науседы. А как обстоят дела со сбором подписей на бумаге?

– Отлично. Последних данных у меня нет, но, насколько я знаю, нет никаких проблем. Люди подписываются. Представим подписи, когда их будет около 35 000.