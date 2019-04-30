"Письмо белорусы прислали в очень неудобное время, я думаю, эта дискуссия будет проходить в публичном пространстве, а само письмо можно перевести как простую весть - белорусы послали премьера с его предложениями очень далеко", - сказал Катаускас.

По его словам, сама идея Сквернялиса написать премьер-министру Беларуси и представить "план-хулиган" была предназначена для известной аудитории, чтобы показать, что Сквернялис умеет находить решения, которые не могли найти ни Европа, ни Литва.

"Если взглянуть на то, как Сквернялис выдает информацию, можно увидеть, что он заявляет, что делает то, чего не могли сделать другие. В сфере внешней политики то же самое - что касается Островца, он сделал то, чего не смогли сделать другие. Но тут, вдруг, если характеризовать ситуацию просто, премьера поставили на место", - сказал Катаускас.

Он считает, что эта неудача вызовет в публичном пространстве разговоры о том, что глава правительства и кандидат в президенты ведет себя с излишней горячностью и, быть может, даже наносит вред геополитической позиции Литвы.

"Это может нанести ущерб имиджу премьера, как человека, находящего выход из разных ситуаций", - акцентировал он.

По мнению Катаускаса, премьеру очень неудобно за то, что он потерпел фиаско именно в сфере внешней политики. По словам эксперта, это не только усилит пересуды о том, что Сквернялис неопытен в вопросах внешней политики, но и лишит его возможности указать пальцем на тех, кто мог быть виновен в этом.

"Появляется неблагоприятный для премьера контекст - премьеру помешали не находящиеся не на своем политики, что любила подчеркивать его команда, а белорусы. Поэтому Сквернялису будет трудно найти ответы на задаваемые вопросы, и показать, кто виноват в том, что это произошло. Премьеру, возможно, придется отвечать на неприятные вопросы, ведь не на кого показать пальцем. Ему придется признать поражение, признать, что что-то он не сумел довести до конца, а до выборов осталось совсем немного - это несмертельно, но ничего хорошего не представляет", - обобщил Катаускас.

В ответе белорусского премьера Сергея Румаса от 22 апреля говорится, что предложение Сквернялиса является нецелесообразным.

"Что касается вашего предложения, изложенного в письме от 7 марта, о газовой электростанции вместо атомной, хочу информировать, что проект строительства Белорусской АЭС находится на завершающем этапе, превращение ее в электростанцию, работающую на природном газе является нецелесообразными технически и экономически", – говорится в ответе Беларуси.