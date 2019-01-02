Интрига президентских выборов

На президентских выборах в мае, скорее всего, потребуется два тура. У экономиста Гитанаса Науседы самая широкая потенциальная электоральная база, у него есть электорат и в городах, и в регионах. Он будет создавать образ умеренного, сплачивающего руководителя, наследника скорее Валдаса Адамкуса, а не Дали Грибаускайте. С приближением голосования оппоненты будут усиливать критику, особенно по поводу его опыта работы. Электорат кандидата консерваторов Ингриды Шимоните в крупнейших городах уверенно пойдут голосовать за нее, однако ей будет трудно привлечь голоса людей в сельской местности, которые не любят консерваторов. Саулюс Сквернялис опережает конкурентов на селе, однако возросшее число не симпатизирующих ему избирателей усиливает аргументы не жертвовать постом премьера. С другой стороны, на рейтингах могут положительно сказаться повышение доходов населения и поддержка мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса.

Комитеты в самоуправлениях

Из-за непопулярности партий на муниципальных выборах во многих городах и районах могут доминировать избирательные комитеты, которые объединили в этом году не только общественников, но и оставивших свои партии политиков. Это возобновит дискуссии об отчетности комитетов. Оппозиция и президент продолжать блокировать инициативу "аграриев" разрешить на муниципальных выборах создание коалиций партий и избирательных комитетов.

Самый серьезный вызов по поводу поста мэра Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу бросит Артурас Зуокас, за ним следует консерватор Дайнюс Крейвис. В. Матийошайтис, скорее всего, будет переизбран мэром Каунаса уже в первом туре. Конкуренцию фавориту выборов в Клайпеде Витаутасу Грубляускасу попытаются создать консерватор Агне Билотайте и либерал Симонас Гентвилас. Шансы кандидатов "аграриев" в Вильнюсе и в Клайпеде - министров экономики Виргиниюса Синкявичюса и главы порта Арвидаса Вайткуса стать мэрами низки, но они могут немного подтянуть партийный список.

Походы в Брюссель и Страсбург

На фоне выборов в Европоарламент (ЕП), которые состоятся в мае, наберут силу дискуссии о новых руководителях структур Евросоюза (ЕС). Журналисты будут много обсуждать возможности Д. Грибаускайте сменить на должности председателя Европейского совета бывшего премьера Польши Дональда Туска. Женщина из небольшого государства может выглядеть как неплохой выбор вместо мужчины из большой страны, ее плюс - большой европейский опыт. Однако, шансы Д. Грибаускайте может снижать то, что Литва и Польша относятся к одному и тому же региону, кроме того, многим может мешать риторика Д. Грибаускайте в адрес России.

Европейская карьера экс-премьера Андрюса Кубилюса стартует с претензий на занятие поста главы Совета Европы - это структура, не связанная с ЕС и уделяющая основное внимание правам человека. Вес этой кандидатуре придает поддержка объединяющей правых Европейской народной партии. С другой сторон, литовцу в Парламентской ассамблее Совета Европы будет сложно рассчитывать на голоса находящихся под влиянием России стран - таких, как Армения, Казахстан или Сербия. Успех на этих выборах был бы полезным в плане нацеленности на получение более важной роли в ЕП, на которую А. Кубилюс, наверное, будет избран как лидер списка консерваторов.

Другой экс-премьер, лидер Социал-демократической трудовой партии Гедиминас Киркилас может попытаться попасть в ЕП со списком "аграриев". В середине года также должно выясниться, кто станет новым еврокомиссаром от Литвы. До этого времени в политических кулуарах чаще всего упоминалась фамилия Линаса Линкявичюса, но правящие могут выбрать и другого министра или европарламентария.

Амбиции либералов

В партийной жизни по-прежнему будут доминировать "аграрии" с консерваторами, но с приближением выборов в сейм попытаются укрепиться либералы и социал-демократы. В связи с тем, что из-за скандалов с политической коррупцией начинает разваливаться Литовское либеральное движение (ЛЛД), не будет недостатка в попытках вновь сплотить либералов под одним флагом. Новую партию создадут Аушрине Армонайте и Ремигиюс Шимашюс с соратниками, но оставшиеся в ЛЛД политики, в руках которых остается и государственная дотация, постараются не уступить им позиции. Могут проявить инициативу и некоторые представители бизнеса, например, Робертас Даргис, вопросы об участии в политике постоянно будут задавать Андрюсу Тапинасу. Перспективы социал-демократов станут ясны после выборов в советы самоуправлений и в ЕП.

Вечный вопрос гражданства

После многих дет дискуссий в мае наконец состоится референдум о том, разрешить ли двойное гражданство для эмигрантов нового поколения. Большинство политической элиты и избирателей выскажется "за", но для принятия необходимых поправок к Конституции может не хватить голосов - расширение двойного гражданства станет возможным только в том случае, если за это проголосует больше половины избирателей. С приближением референдума активизируются дискуссии о правах и обязанностях людей с двойным гражданством, например, об участии в выборах или службе в армии. Определенное влияние могут оказать и условия Brexit, потому что выход Англии из ЕС может побудить литовцев добиваться английского гражданства.

Громкие дела

Конституционный суд (КС) в начале года может запретить проведение референдума о двойном гражданстве с двухнедельным перерывом. В первой половине года получит резонанс решение о правах заключивших брак за рубежом однополых лиц в Литве. Потом может последовать важное разъяснение относительно использования собранных во время криминальной разведки данных, обоснованно ли записанные правоохраной тайно разговоры оказываются на столе политиков и "утекают" в СМИ.

Вильнюсский окружной суд в феврале вынесет приговор в деле о событиях 13 января 1991 года. Прокуроры заочно просят приговорить пожизненно бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова, офицера КГБ Михаила Головатова и еще несколько человек. Москва отреагирует на это резкими заявлениями и угрозами преследований для расследовавших дело прокуроров и судей.

Будет активно продолжаться рассмотрение дела о политической коррупции концерна MG Baltic. Даже если приговор будет вынесен в этом году, судебные марафоны не прекратятся, потому что решение точно будет обжаловано в Апелляционном суде. Экстрадиция Неринги Вянцкене в Литву может возродить "фиолетовые" протесты, а обострить их могут политики, которые добиваются внимания на выборах.

Новые руководители

Новый президент уже в первые месяцы работы примет решение о назначении нового главнокомандующего армией и председателя Верховного суда. В обоих случаях нужно будет получить одобрение сейма. Наиболее реальными кандидатами на должность главкома считаются генералы Вальдемарас Рупшис и Алмантас Лейка, но глава государства может выбрать и другого офицера. Однако у президента уже не будет голоса при назначении нового главы полиции. В конце года правительство назначит генерального комиссара по представлению министра внутренних дел на пятилетний срок. Поправки, отменяющие роль президента, вступят в силу с первого ноября.

Социальные проблемы

Правительственная рабочая группа займется выработкой стратегии по ситуации в госсекторе, однако приближающиеся выборы будут сбивать аппетит политиков браться за важные решения - увеличивать перераспределение и повышать эффективность работы учреждений, потому что для кого-то это будет означать повышение налогов и потерю неэффективно используемых денег. Это преимущественно и обусловит то, что основными проблемами по-прежнему будут оставаться большое неравенство доходов и бедность. Эмиграция будет уменьшаться вследствие повышения зарплат и выхода Англии из ЕС, продолжится иммиграция из Украины, поэтому в 2019 году в Литву впервые может приехать больше людей, чем уехать из нее.

Дипломатические вызовы

Сомнения относительно лидерства США будут вынуждать политическую и дипломатическую элиту Литвы больше сближаться с тандемом Германии и Франции и стремиться быть во главе интеграции ЕС, одновременно пытаясь сохранить тесные военные связи с США. Большое беспокойство по поводу вероятного передела сфер влияния вызовет встреча "большой тройки" - США, Китая и России. Во время дискуссий о бюджете еврозоны Литва и другие страны Северной Европы будут пристально следить, чтобы новый фонд не стал инструментом для перенаправления потока общих денег в Южную Европу. Литва и другие находящиеся на периферии страны продолжат сопротивление идеям приведения в соответствие налогов и социальной защиты в европейском масштабе. Для обсуждения дорожной карты ЕС в Вильнюс в этом году может приехать президент Франции Эммануэль Макрон. До завершения президентского срока полномочий Д. Грибаускайте еще встретится с руководителями Польши, Латвии и Эстонии. Отношения с Россией останутся плохими, а избрание нового президента может обусловить разве что изменение риторики. Вызовы улучшению отношений с Польшей могут быть связаны с выборами в польский парламент.

Общественные события

В мае Каунас, который готовится в 2022 году стать культурной столицей Европы, пригласит на международный форум культурной столицы. В июне на проспекте Гядимино в Вильнюсе состоится четвертый парад Baltic Pride за права ЛГБТ-сообщества. В сентябре жители Литвы будут следить за Чемпионатом мира по мужскому баскетболу в Китае, где сборная Литвы будет среди кандидатов на медали. Длинных выходных будет меньше, чем в 2018 году: выходные удлинятся благодаря праздникам 11 марта (День восстановления независимости) и 24 июня (Ивана Купалы), которые выпадают на понедельники; 1 ноября (День всех святых) будет в пятницу.