"Это была инициатива Андрюса Тапинаса поддержать учителей, потому что общественность: и родители, и ученики, и другие области, и медики, и ученые, - очень поддерживают, сплотить их для общего действия, общей акции с целью привлечь внимание и показать, что общество поддерживает учителей", - сказал журналистам председатель бастующего профсоюза учителей Андрюс Навицкас.

Председатель совета Литовского движения медиков Живиле Гудлявичене сказала, что мероприятие прежде всего призвано поддержать учителей, однако также привлечь внимание к проблемам всего госсектора.

"Это борьба за общий госсектор", - сказала она.

Председатель Национального объединения профсоюзов работников системы внутренних дел Владимирас Банялис подчеркнул, что важно точно договориться и назвать, какого качества и какого роста зарплат хотели бы работники госсектора.

Несколько десятков педагогов с прошлой среду ночуют в Министерстве образования и науки, требуя переговоров с властями. Четвертую неделю продолжается забастовка части педагогов из-за введенной в сентябре системы штатной оплаты труда и повышения зарплат.

В понедельник премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что из-за сложившейся ситуации отправляет в отставку министра образования и науки Юргиту Петраускене.