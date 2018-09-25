Профессор Людас Мажилис станет кандидатом в ЕП от консерваторов

"На традиционные партии оказывают давление со всех сторон – с одной стороны давит радикальный популизм, с другой - угроза раскола. Очень важно, чтобы европейские консерваторы были готовы к выборам, хорошо показали себя на них. Я так понимаю, консерваторы должны нести очень ясную, сильную весть единой Европы. Только такая Европа может отразить вызовы, которые возникают", – сказал Ландсбергис.

Он также объявил, что с СО-ХДЛ на выборы ЕП идет профессор Мажилис, который станет лидером списка кандидатов. В первый раз в расстановке позиций рейтинга будут участвовать все члены партии.

"Могу участвовать, внести новинку, свежесть. То, что сейчас нам исполнилось сто лет, (...) - отличный повод идти вперед. Многое создано, мы стали забывать, что уже давно являемся частью Европы (...)", – сказал Мажилис.



По его словам, то, что мы наблюдаем сейчас - это начало дезинтеграции Европы. Однако нужна солидарность со всей Европой, хотя некоторые проблемы нам кажутся слишком далекими. Мажилис стал известен в обществе после того как нашел в берлинском архиве оригинал Акта о независимости Литвы на литовском языке.