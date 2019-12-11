Профессор вспоминал события 1989 года.

"Исполняется 30 лет с тех пор как на Съезде народных депутатов СССР в Москве исторически оценили и осудили сделку между Гитлером и Сталиным, заключенную в 1939 году – о разрушении мира, захвате земель, народов. И Фактически она касалась начала II мировой войны", – сказал он.

"Сегодня стоит обсудить первую оценку этого международного преступления, именно в декабре 1989 года, спустя 50 лет. (…) Важно, что тогда могло произойти, даже и иной ход мировой истории. И, к сожалению, этого не было", – сказал на конференции Центра восточноевропейских исследований Ландсбергис.

Он предлагал сравнить два документа – пакт от 1939 года и документ 1989 года с его осуждением.

"В пакте 1939 года обсуждались и были подписаны вместе с секретными протоколами приговоры: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Отчасти еще Румынии. (…) Была лицемерная формулировка: в случае территориального политического реформирования, т.е., если произойдут политические территориальные перемены. А при этом об этих переменах уже договорились и даже на картах все было отмечено", – сказал профессор.

"Большие московские лгуны до сих пор говорят, что война началась неожиданно", – сказал он.

Профессор заметил, что СССР в 1989 году сделал огромный шаг.

"Спустя 50 лет тот же СССР осудил этот договор со всеми его протоколами. Такой шаг в 1989 году не рискнула сделать даже Федеративная Республика Германии, еще до объединения", – сказал Ландсбергис.

"Германия тогда не допускала надежду об объединении, а СССР волей Съезда (...) решился на такой шаг. Это уникальный, исторический шаг, единственно возможный в правильном направлении. И на правду, честь, совесть", – вспоминал профессор.

"Это мы сейчас и оцениваем как большую возможность", – продолжил он. Он вспоминал, что в 1989 году был осужден глава страны Сталин, а не сама страна.

"Не предлагали реально восстановить нарушения, наказать преступников. Но было сказано очень много", – сказал Ландсбергис.

"30 лет назад официально на государственном уровне был отклонен и осужден пакт между Сталиным и Гитлером, как незаконный с самого момента его подписания, поэтому само собой разумеющимся должен быть запрет на прославление гегемонии Сталина и Гитлера, аннексий, военных преступлений. Но этого не сделали. Прославление преступника Сталина дискредитирует Россию. Но это невечно", – сказал профессор.

Он вспомнил интервью 30-летней давности, во время которого он понял, что у России было два пути.

"Я заметил, что перед Россией было два пути: понять, что и она - жертва сталинизма. А второй, что ей лучше быть наследницей преступлений и их пользователем. К сожалению, сегодняшняя Россия выбрала второй путь. Мы должны видеть Россию как жертву сталинизма со стокгольмским синдромом. Это месть Сталина. Неосталинисты сегодня провозглашают преемственность права кулака – что захватил, то мое. Но, вероятно, мур не вернется в Средневековье. Или, возвращаясь, развалится, как общность неудачников, не оправдавших себя в христианской цивилизации. Вероятно, этого можно избежать, если ценить принцип демократии и объединения. (…) Естественно, что сторонники дьявольского пакта надеются развалить мирный атлантический союз, их деятельность заметна. Такова сегодня проблема Северного полушария – после того как в 1989 года лишились подходящей возможности", – сказал 11 декабря Ландсбергис.