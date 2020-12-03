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3 декабря в парламенте присягу принесла депутат Аста Кубилене, которая сменила Рамунаса Карбаускиса, отказавшегося от мандата. Кубилене пополнит фракцию Литовского союза крестьян и зеленых.
Asta Kubilienė
Asta Kubilienė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Присягу принял председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Кубилене попала в парламент по списку ЛСКЗ после того как Карбаускис отказался от мандата.

В 2016-2020 г. Кубилене возглавляла парламентский Комитет по вопросам здравоохранения.

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