Присягу принял председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Кубилене попала в парламент по списку ЛСКЗ после того как Карбаускис отказался от мандата.

В 2016-2020 г. Кубилене возглавляла парламентский Комитет по вопросам здравоохранения.