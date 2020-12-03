aA
3 декабря в парламенте присягу принесла депутат Аста Кубилене, которая сменила Рамунаса Карбаускиса, отказавшегося от мандата. Кубилене пополнит фракцию Литовского союза крестьян и зеленых.
Присягу принял председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.
Кубилене попала в парламент по списку ЛСКЗ после того как Карбаускис отказался от мандата.
В 2016-2020 г. Кубилене возглавляла парламентский Комитет по вопросам здравоохранения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
По уровню заболеваемости коронавирусом Литва на третьем месте в Европе (29)
Литва перешла еще один рубеж. Если во время первой волны...
ВРИО премьер-министра Литвы: перелома нет, надо обсуждать другие меры (38)
В Литве число больных коронавирусом не снижается,...
Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС (25)
Литва не получила ответов Минска о состоянии системы...
Приближаются праздники, компании ищут сотни работников: какие зарплаты и кому предлагают (10)
Несмотря на то, что во время второго карантина часть...
Еще один скачок – 2450 новых случаев коронавируса в Литве и 17 смертей (14)
За сутки в Литве от коронавируса скончались 17 человек,...