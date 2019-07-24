Новый главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-майор Вальдемарас Рупшис в среду приступает к исполнению обязанностей.
Valdemaras Rupšys
© DELFI / Andrius Ufartas

С одобрения Сейма Литвы президент Гитанас Науседа на прошлой неделе назначил этого офицера вместо завершившего пятилетний срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, претендующего стать советником главы государства.

52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.

Статьи по теме:
Науседа назначил Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы  (4)
Сейм Литвы одобрил назначение Рупшиса главнокомандующим ВС  (1)

В 2016 году В. Рупшис был назначен командующим Сухопутными войсками, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

В среду в Вильнюсе также состоится церемония смены командующего Сухопутными силами, вместо В. Рупшиса им станет бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас.

В связи со сменой командования ВС в конце июля Штаб обороны возглавит бригадный генерал Гинтаутас Зенкявичюс.

Статьи по теме:

Рупшис: армии Литвы нужна последовательная работа, а не революции (6)

Кандидат на пост командующего вооруженными силами (ВС)...

Министр обороны предлагает назначить генерала Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы (1)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в...

Армия Литвы празднует столетие (98)

В пятницу Вооруженные силы Литвы празднуют сто лет со...

Политика

Решение по позиции еврокомиссара должно быть принято в ближайшее время (1)

Решение о представителе Литвы в Еврокомиссии (ЕК)...

Приступает к работе новый главком ВС Литвы (1)

Новый главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы,...

Вице-министр культуры еще надеется на консенсус руководства ICOMOS и литовского комитета (1)

Вице-министр культуры Литвы Ингрида Велюте еще...

Появились фамилии претендентов на посты министров в Литве (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ,...

Науседа прибыл с визитом в Латвию: мы - братья и должны общаться, как братья (21)

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с рабочим...

TOP новостей

Время новых налогов: владельцы автомобилей и недвижимости могут начать подсчеты (21)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...

Территории в столице Литвы присматривают роботы и дроны (1)

Такого еще не было: на склонах Западной объездной...

Приключения 80-летних бабушек в Паланге: не обошли и боксерскую грушу

Если вы думаете, что отдых в Паланге по душе только...

Ukraina skaičiuoja rinkimų į Aukščiausiąją Radą rezultatus Rinkimai Ukrainoje

"Слуги" берут власть в Украине. Зеленский получает большинство (2)

Досрочные парламентские выборы в Украине, которые...

Информация актуальная для пользователей газовых баллонов: какие действия запрещены

Государственная служба регулирования энергетики...