С одобрения Сейма Литвы президент Гитанас Науседа на прошлой неделе назначил этого офицера вместо завершившего пятилетний срок полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, претендующего стать советником главы государства.
52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.
В 2016 году В. Рупшис был назначен командующим Сухопутными войсками, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.
В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.
В среду в Вильнюсе также состоится церемония смены командующего Сухопутными силами, вместо В. Рупшиса им станет бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас.
В связи со сменой командования ВС в конце июля Штаб обороны возглавит бригадный генерал Гинтаутас Зенкявичюс.
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