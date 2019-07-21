"Заявитель утверждает, что его подстрекали к совершению преступления с использованием доказательств, полученных с помощью подстрекательства, для привлечения его к уголовной ответственности", - сказано в сообщении Министерства юстиции Литвы.

Литовские суды установили, что в сентябре 2012 года Р. Адомавичюс принял 40 тысяч литов (11,5 тысячи евро), а бывший глава Vilniaus vandenys Дариус Норкус оставил их в камере хранения Mercedes Benz.

По словам суда, вице-мэр пообещал, что компания Utenos melioracija будет признана победителем в государственных закупках Vilniaus vandenys.

Р. Адомавичюс утверждает, что сотрудники Специальной следственной службы и Д.Норкус спровоцировали его на совершение преступления.

Он добивается, чтобы Европейский суд по правам человека констатировал, что его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено.

Литовские суды установили, что имитация преступления началась с данных о возможных незаконных действиях заместителя мэра в открытом тендере.

Судебные решения указывают на то, что Р. Адомавичюса волновало, заинтересована ли Utenos melioracija в победе в конкурсе, и сам инициировал вопрос.