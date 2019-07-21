"Заявитель утверждает, что его подстрекали к совершению преступления с использованием доказательств, полученных с помощью подстрекательства, для привлечения его к уголовной ответственности", - сказано в сообщении Министерства юстиции Литвы.
Литовские суды установили, что в сентябре 2012 года Р. Адомавичюс принял 40 тысяч литов (11,5 тысячи евро), а бывший глава Vilniaus vandenys Дариус Норкус оставил их в камере хранения Mercedes Benz.
По словам суда, вице-мэр пообещал, что компания Utenos melioracija будет признана победителем в государственных закупках Vilniaus vandenys.
Р. Адомавичюс утверждает, что сотрудники Специальной следственной службы и Д.Норкус спровоцировали его на совершение преступления.
Он добивается, чтобы Европейский суд по правам человека констатировал, что его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено.
Литовские суды установили, что имитация преступления началась с данных о возможных незаконных действиях заместителя мэра в открытом тендере.
Судебные решения указывают на то, что Р. Адомавичюса волновало, заинтересована ли Utenos melioracija в победе в конкурсе, и сам инициировал вопрос.
Принявший взятку бывший вице-мэр Вильнюса жалуется на провокацию (3)
Семь лет назад Ромас Адомавичюс , тогдашний вице-мэр...
Новейшие рейтинги: Науседа по популярности напоминает Адамкуса в 1998 году (7)
Список наиболее положительно оцениваемых литовских...
Карбаускис о риторике Сквернялиса: эти высказывания ничего общего с реальностью не имеют (3)
Лидер Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас...
Рейтинг партий: пока двое дерутся, третий выигрывает Обнародован рейтинг Партии свободы (19)
Самой популярной политической силой в Литве является...
Науседа назначил Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы (4)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил...
TOP новостей
Тысячи литовцев снова стекаются в Палангу: объект внимания - настоящая сенсация (7)
Летом все дороги ведут к морю и чаще всего к Паланге....
Откладывающим на пенсию следует насторожиться: к концу месяца вы можете принять важное решение (6)
В настоящее время вы тратите по крайней мере одну...
На парламентских выборах Украины планируют голосовать более 3 тысяч украинцев в Литве (16)
Ожидается, что на досрочных парламентских выборах в...
Принявший взятку бывший вице-мэр Вильнюса жалуется на провокацию (3)
Семь лет назад Ромас Адомавичюс , тогдашний вице-мэр...