"Сегодня президент общался с несколькими лучшими экспертами в сфере здравоохранения Литвы, он принял решение учредить при президентской администрации совещательный совет экспертов по здоровью, чтобы обеспечить полномочия и публичность голосу экспертов", – сообщил в четверг советник президента Симонас Крепшта.
По его словам, экспертный совет поможет "обеспечить как можно более слаженную передачу управления коронакризисом из одних рук в другие", в связи со сменой правительства после парламентских выборов.
Глава государства принял такое решение после встречи со специалистами, профессорами медицины.
В последнее время в Литве и во многих других странах фиксируется высокий рост случаев заражения коронавирусом, по этой причине страны вводят различные ограничения.
За минувшие сутки в Литве установлен новый суточный антирекорд случаев коронавируса – 950, также скончались 6 человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.
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