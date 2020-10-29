"Сегодня президент общался с несколькими лучшими экспертами в сфере здравоохранения Литвы, он принял решение учредить при президентской администрации совещательный совет экспертов по здоровью, чтобы обеспечить полномочия и публичность голосу экспертов", – сообщил в четверг советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, экспертный совет поможет "обеспечить как можно более слаженную передачу управления коронакризисом из одних рук в другие", в связи со сменой правительства после парламентских выборов.

Глава государства принял такое решение после встречи со специалистами, профессорами медицины.

В последнее время в Литве и во многих других странах фиксируется высокий рост случаев заражения коронавирусом, по этой причине страны вводят различные ограничения.

За минувшие сутки в Литве установлен новый суточный антирекорд случаев коронавируса – 950, также скончались 6 человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.