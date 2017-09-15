Президиум литовских социал-демократов не позволил членам Сейма подписать соглашение с "аграриями"

"Это соглашение сегодня не обсуждалось. Оно будет обсуждаться только после того, как будет принято окончательное решение о коалиции", - сказал журналистам председатель ЛСДП Гинтаутас Палуцкас после более чем двухчасовых дискуссий за закрытыми дверями.
За обсуждение содержания соглашения проголосовали 8 членов президиума партии, против были 25, информировала пресс-атташе партии.
Г. Палуцкас сказал, что подготовленное парламентариями соглашение могло бы стать основой для сотрудничества с "аграриями" в случае ухода социал-демократов в оппозицию.
Он не комментировал, придется ли уйти всем трем делегированным партией в правительство министрам в случае принятия партсоветом решения о выходе из коалиции. По словам Г. Палуцкаса, дальнейшая работа министров в правительстве - это "вопросы технического характера".
Глава фракции ЛСДП Андрюс Палёнис сказал, что уважает решение о переносе этого вопроса на заседание партсовета в следующую субботу.
Г. Палуцкас и большинство отделения ЛСДП предлагает выйти из состава правящей коалиции, но представители партии в кабмине и сейма предлагают остаться у власти.
В составе президиума партии - примерно 50 членов партийного руководства, в партсовете - в пять раз больше.
В правящей фракции "аграриев" в сейме 56 парламентариев, во фракции ЛСДП - 19.
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