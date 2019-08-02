Президиум оппозиционного Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) назвал провокацией снятие мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре, призывает вернуть ее на здание Академической библиотеки в Вильнюсе, и даже предлагает выкупить снятую доску.
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В резолюции, принятой президиумом партии в пятницу, говорится, что "СО-ЛХД не будут участвовать в провокации, которая не имеет ничего общего с настоящим и искренним лечением исторических ран".

Консерваторы одобряют предложенный президентом страны мораторий на решения об объектах исторической памяти, акцентируя, что "упомянутый мораторий должен действовать и в отношении снятия мемориальной доски Й. Норейке".

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Консерваторы предлагают городским властям Вильнюса передать доску библиотеке для "хранения и экспонирования",а если это не будет сделано, то консерваторы готовы "выкупить мемориальную доску и вернуть ее библиотеке, которая могла бы использовать доску по своему усмотрению".

"Это беспрецедентный случай в Литве, когда высокопоставленное должностное лицо в одностороннем порядке принимает решение об удалении символа исторической памяти, и это не должно оставаться без оценок, поэтому мы созвали президиум, чтобы была единая позиция партии", – комментировал BNS решение президиума глава СО-ЛХД Габриэлюс Ландсбергис.

Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре.

В ответ на эти события президент Гитанас Науседа призвал "к мораторию на стирание исторической памяти".

Это действие вызывало как возмущение некоторых людей, так и поддержку.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

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