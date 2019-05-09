Президенты стран ЕС призывают сохранить единство, несмотря на разногласия

В преддверии выборов в Европейский парламент они подчеркнули, что ЕС в последние месяцы столкнулся с более серьёзными проблемами, чем прежде, включая дискуссии об уровне интеграции сообщества или уход Соединённого Королевства.

"Мнения правительств государств-членов, лидеров и граждан по этим вопросам различаются. Однако мы все согласны с тем, что европейская интеграция и единство необходимы, и что мы хотим, чтобы Европа по-прежнему оставалась Союзом", - говорится в обращении.

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В нём говорится также, что только сильное Сообщество сможет противостоять глобальным вызовам нашего времени.

"Последствия изменения климата, терроризма, экономической глобализации и миграции не ограничиваются у национальных границ. Эти проблемы мы можем успешно преодолеть и продолжить идти по пути социальной и экономической сплочённости, и развития только благодаря совместной работе на институциональном уровне как равноправных партнёров", - сказали лидеры стран ЕС.

Президенты утверждали, что в Европе может существовать широкий спектр мнений и мыслей, но невозможно вернуться в Европу, где государства становятся соперниками, а не равноправными партнёрами.

Они также призвали людей в конце мая проголосовать на выборах в Европейский парламент.

Ожидается, что после этих выборов в Европейском парламенте усилят свои позиции крайне правые.

Лидеры стран ЕС в четверг в Сибиу, Румыния обсудят будущее Сообщества.