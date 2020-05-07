В совместном заявлении накануне 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны главы стран Балтии предупредили, что искажение истории представляет опасность для миропорядка, в основе которого лежат определенные правила.

"Искажение исторических событий, обусловивших начало ВМВ и послевоенное разделение Европы - это жалкая попытка фальсифицировать историю и сомневаться в основах миропорядка, обусловленного современными правилами", – сказано в декларации.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Россия в последнее время все активнее проводит "программу исторического ревизионизма".

По его словам, это особенно заметно, когда Москва пытается оправдать свою роль в деле подписания акта Молотова-Риббентропа в 1939 году, которым СССР и нацисты поделили сферы влияния, и свое поведение в деле оккупации территории Польши и стран Балтии.

"Одна из целей нашего общего заявления – обратить внимание на то, что историю нельзя переписывать и тут не действуют никакие сроки давности. История есть история, факты есть факты", – сказал Науседа.

Он предупредил, что попытки политиков искажать исторические факты приводят к неверным политическим решениям.

"Когда политики пытаются изменить результаты оценки историков, это всегда приводит к неверным теориям, неверным оценкам, которые потом обуславливают неверные действия", – сказал он.

Президент Латвии Эгилс Левитс в свою очередь заявил, что "фальсификация истории - это разновидность гибридной войны".

"Россия пытается фальсифицировать историю или представить дезинформацию о реальной ситуации. Особенно – о начале ВМВ и о дружбе между СССР и нацистской Германии, о том, что они общались, чтобы оккупировать как Польшу, так со стороны СССР Эстонию, Латвию, Литву и часть Румынии", – сказал глава Латвии.

"Я думаю, что об этом надо знать, чтобы реально и реалистично оценивать ВМВ. И если мы не говорим о начале этой фазы ВМВ, то это фальсификация всей ВМВ", – прибавил он.

По словам главы Латвии, единый взгляд на историю - важная часть процесса объединения Европы, важную роль здесь может сыграть Европарламент.

"Наша часть Европы после ВМВ получила иную историю нежели западная часть Европы, поэтому мы должны создать общеевропейское сознание", – сказал Левитс.

"Мы все еще находимся в начале процесса. На это потребуется немного времени. Но наши страны активно участвуют в мероприятиях и процесса создания общеевропейской истории. В этой истории обычное место должно уделяться и историческому опыту наших стран – стран Балтии, Польши и других, которые в политическом плане были освобождены только через 45 лет после окончания войны", – сказал он.

Главы стран Балтии в общем заявлении выразили уважение и дань памяти всем жертвам и военным, которые победили нацистский режим, их самопожертвованию, но вместе с тем подчеркнули, что окончание ВМВ не принесло свободы странам Восточной и Центральной Европы.

"Чтобы поработить балтийские народы, СССР использовал огромную военную силу, невиданные репрессииrepresijas, массовые ссылки и полный контроль на идеологическом уровне", – сказано в декларации.

Президенты подчеркнули, что отклоняют "концепцию зон влияния" и отметили значение НАТО в деле обеспечения стабильности и безопасности в Европе.