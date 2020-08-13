Президенты стран Балтии и Польши призывают власти Беларуси прекратить насилие

"Прекратите насилие и уважайте основные свободы, права человека и гражданские права, включая свободу слова, средств массовой информации, свободу собраний и неприкосновенности прессы. Срочно отпустите всех задержанных протестующих, остановите дальнейшие преследования. И незамедлительно начните диалог с белорусами", - отмечается в совместной декларации президентов.

Президенты призвали власти Беларуси вслушаться в голос своих граждан, позволить им свободно высказывать свое мнение о ситуации в стране и о результатах состоявшихся в воскресенье президентских выборов.

"На основания опыта наших стран, мы призываем организовать в Беларуси форум национального примирения с участием представителей правительства и общественности. Это будет верный шаг в направлении истинного национального диалога. Мы твердо уверены, что диалог всегда является лучшим способом для продолжения социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны", - подчеркивается в декларации.

Президенты договорились, что, если власти Беларуси выполнят данные требование, двери сотрудничества с международным сообществом останутся открытыми, ведь изоляция страны - это не лучший способ создания благосостояния народа и развития государства.

"Мы готовы стать посредниками, чтобы добиться мирного урегулирования кризиса в Беларуси и укрепить независимость и суверенитет страны. Санкции должны быть введены только после попыток посредничества. Посредничество - это дипломатическое средство для преодоления кризиса, и мы обязаны им воспользоваться", - приводится цитата Науседы.

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране третьи сутки проходят протестные акции, которые жестко подавляются силовыми структурами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.